وزير الشباب والرياضة المصري يتوج أبطال العين أوفرسيز الدولي للشطرنج







توج معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الفائزين بمهرجان "العين أوفرسيز" الدولي للشطرنج، بحضور هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس المهرجان، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

وشهد المهرجان مشاركة 500 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة، من المحترفين والهواة، في البطولات المتنوعة بين الشطرنج الكلاسيكي والخاطف والاستعراضي وبطولة السيدات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، وبطولة الصحفيين وأبناء الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونقابة الصحفيين المصرية، وبطولة الشطرنج الإلكتروني بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وفاز الأستاذ الدولي سيد بركات بذهبية الشطرنج الكلاسيكي، وحقق اللاعب حامد وفا الميدالية الفضية بفارق نصف نقطة عن البطل، متفوقاً بقواعد "كسر التعادل" على أحمد قنديل صاحب المركز الثالث.

وحصد غيث النعيمي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وزينب درويش المعمرى جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

كما فازت اللاعبة موزة المنصوري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية محققة المركز الرابع في مسابقة السيدات التي تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وأسفرت بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف عن فوز الأستاذ الدولي الكبير المصري عبدالرحمن هشام بالمركز الأول، والروسي فاسيلي عثمانوف بالمركز الثاني، وأحمد سالم خليل بالمركز الثالث.

وفاز الصحفي محمد الضبعان بالمركز الأول في بطولة الصحفيين، وشادي ماجد بجائزة المركز الأول لبطولة أبناء الصحفيين.

وتوجه هشام الطاهر بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة المصري، لدوره الفعال في نجاح المهرجان ورعاية فعالياته، مشيداً بالنجاح الذي حققه في جميع المنافسات.

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