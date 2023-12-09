ورشة عمل تعريفية لمتطوعات المستشفى الميداني الإماراتي في غرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
في اطار عملية "الفارس الشهم 3" نظمت يوم أمس في أبوظبي ورشة عمل للدفعة الأولى من المتطوعات في المجال الطبي اللاتي سيعملن في المستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة.
واستعرضت الورشة التي ضمت 30 متطوعة تعريفاً بالوضع الراهن في قطاع غزة، علاوة على المستشفى الميداني الإماراتي الذي بدأ خدماته العلاجية للمصابين والمتأثرين من الحرب الدائرة.
كما تم خلال الورشة التعريف بمهمة المتطوعين في المجال الطبي ومراحل تنفيذ مهامهم، إضافة إلى شرح التعليمات الطبية واجراءات السلامة المتبعة في الظروف الحالية.
يذكر أن عددا من المتطوعين والمتطوعات غادروا الدولة فى الأسابيع الماضية إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذى أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
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