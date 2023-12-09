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ورشة عمل تعريفية لمتطوعات المستشفى الميداني الإماراتي في غرة

12/9/2023 5:24:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في اطار عملية "الفارس الشهم 3" نظمت يوم أمس في أبوظبي ورشة عمل للدفعة الأولى من المتطوعات في المجال الطبي اللاتي سيعملن في المستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة.

واستعرضت الورشة التي ضمت 30 متطوعة تعريفاً بالوضع الراهن في قطاع غزة، علاوة على المستشفى الميداني الإماراتي الذي بدأ خدماته العلاجية للمصابين والمتأثرين من الحرب الدائرة.

كما تم خلال الورشة التعريف بمهمة المتطوعين في المجال الطبي ومراحل تنفيذ مهامهم، إضافة إلى شرح التعليمات الطبية واجراءات السلامة المتبعة في الظروف الحالية.

يذكر أن عددا من المتطوعين والمتطوعات غادروا الدولة فى الأسابيع الماضية إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذى أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

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