«آر بي ريتش لايك مي» يقتنص لقب «مجاني ستيكس» في ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي»



ظفر «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس» بلقب «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» في ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي» الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب «القرهود للسرعة» في ثاني جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم».

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس» لقب الشوط الأول «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.47 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات» بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب أبوبكر داود.

وجاء في المركز الثالث «دريان» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

ظفر «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي بلقب الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.77 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ميزوتينتو» لـ «نقابة إنيتفور ذا صن» بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «أربيان تيل» لـ «عائلة شبرا» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «ووتش ماي سيكس» لـ «فكتورياس وفوزي ناس» لقب الشوط الثالث «عزيزي جراند» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.21.61 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «بيغ تيم» لجودلفين بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «الضجة» لناصر عسكر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

حقق «كلير كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، لقب الشوط الرابع «مينا من عزيزي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.67 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن «فالديفيا» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «تاكتيكال باوند» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الخامس

اقتنص «لا سدود» لـ «شادويل» لقب الشوط الخامس «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.24.91 دقيقة و بفارق نصف طول عن «رائد» لـ «آر آر آر للسباقات» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وجاء في المركز الثالث «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب الشوط السادس «القرهود للسرعة - الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.12.81 دقيقة و بفارق طول و نصف الطول عن «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «سليم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السابع

أقتنص «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم» لقب الشوط السابع «عزيزي فينيس» لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلا زمنا قدره 2.01.27 دقيقة و بفارق أنف عن «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «قريب» لناصر عسكر بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

ظفر «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، بلقب الشوط الثامن «عزيزي ريف» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.39.98 دقيقة و بفارق 6 أطوال و ثلاثة أرباع الطول عن «المروم» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط التاسع

حقق «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط التاسع «بيتش اويسيس من عزيزي» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.13.48 دقيقة و بفارق 4 أطوال عن «نيار» لفايبهاف شاه بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «شو ميكر» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

تعاون دائم

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر و التقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، التي تجلت عبر «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وأضاف أن إستضافة مضمار «ميدان» العالمي ثاني جولات السلسلة، هي نتاج تعاون مشترك بين نادي دبي لسباق الخيل و مضمار جبل علي، وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على سعينا الدائم على إبراز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة، متمنيا إستمرار مثل هذه المبادرات المتميزة بين كافة الأندية.

وعن الأمسيات القادمة لـ «كرنفال سباقات دبي»، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن السباقات سوف تأخذ منحى تصاعدي في الأيام و الأسابيع القادمة، مع وصول أقوى الخيول العالمية للمشاركة في السباقات التي تقام على مضمار «ميدان»، بالإضافة إلى أبرز الملاك و المدربين و الفرسان الذين لهم ثقل كبير في عالم السباقات.

نجاح كبير

وبدوره محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر و التقدير لنادي دبي لسباق الخيل، على إنضمامهم لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عبر شوط «القرهود للسرعة»، مؤكدا بأن الجولة الثانية كانت ناجحة و مميزة خاصة مشاركة أقوى خيول السرعة، وهذا يضاف إلى النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى التي أقيمت في مضمار «الشارقة لونجين» الشهر الماضي.

وتوقع أن تشهد الجولة الختامية للسلسلة التي ستقام في مضمار جبل علي شهر فبراير المقبل، تنافس حاد خاصة بين بطل الجولة الاولى «إيسترن ورلد» و الثانية «كولور أب».

وأضاف أنه لا يستبعد كذلك بروز بطل ثالث في الجولة الختامية، مما سيؤدي إلى إعتمادنا على آلية مختلفة تماما، أبرزها مشاركة البطل في في جولتين من أصل 3، وكذلك النقاط وفارق الأطوال.





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