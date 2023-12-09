أوكرانيا.. السيدة الأولى تحذر من خطر مميت حال توقف دعم الغرب لكييف

زعمت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، أن بلادها سوف تواجه "خطراً مميتاً" حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية.

وقالت زيلينسكا إن الشعب في بلادها سوف يُترك للموت حال سئم العالم تقديم المساعدات، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين بأمريكا للموافقة على إرسال مساعدات لكييف.

وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الجمهوريين هناك من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سوف يكون "هدية عيد الميلاد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وعارض الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي الأسبوع الجاري مشروع قانون رئيسي كان من شأنه أن يوفر مزيداً من التمويل، بالمليارات للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتصاعد قلق الحلفاء في الغرب إزاء الدعم بالغ الأهمية لأوكرانيا كي تواصل التصدي للغزو الروسي، وسط إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وفي معرض حديث لبرنامج صنداي السياسي على شبكة بي.بي.سي. قالت زيلينسكا: "نحن نحتاج حقاً للمساعدة. وبكلمات بسيطة لا يمكننا أن نسأم من هذا الوضع، لأننا إذا سئمنا سنموت".

وأضافت: "وببساطة، إذا سأم العالم، فسوف يتركنا نموت".

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