احمرار تحت العين يُشير إلى العديد من الأمراض

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- Khaberni) خبرني - يحدث احمرار تحت العين نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك التقدم في العمر.
في هذه المقالة، سنستعرض أهم أسباب احمرار تحت العين.
1. الإكزيما: الإكزيما هو مرض جلدي يحدث غالبًا عند الأطفال وقد يحدث أيضًا عند البالغين. يمكن أن يتسبب هذا المرض في ظهور احمرار تحت العين بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الجفاف والحكة في الجلد والبشرة، وطفح جلدي، وانتفاخ في الجلد.
2. التهاب الجلد التماسي: يحدث هذا الالتهاب نتيجة تعرض الجسم للمهيجات والمسببات للحساسية مثل الشامبو، ومساحيق الغسيل، ومبيدات الحشرات، والمنظفات، وبعض الأدوية. ينتج عن هذا الالتهاب احمرار تحت العين وفي الجلد، بالإضافة إلى حكة شديدة، وطفح جلدي، وانتفاخ، وجفاف وتقشر الجلد.
3. التهاب الهلل: غالبًا ما يحدث التهاب الهلل في القدم، ولكن قد يظهر أيضًا في الوجه وتحت العين نتيجة للتهاب بكتيري. يترافق هذا الاحمرار مع عدة أعراض أخرى يجب استشارة الطبيب عند ملاحظتها، مثل التهاب الجلد، والألم والسخونة، وطفح جلدي، والحمى والقشعريرة، والصداع.
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