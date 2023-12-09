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احمرار تحت العين يُشير إلى العديد من الأمراض

12/9/2023 5:15:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يحدث احمرار تحت العين نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك التقدم في العمر.

في هذه المقالة، سنستعرض أهم أسباب احمرار تحت العين.

1. الإكزيما: الإكزيما هو مرض جلدي يحدث غالبًا عند الأطفال وقد يحدث أيضًا عند البالغين. يمكن أن يتسبب هذا المرض في ظهور احمرار تحت العين بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الجفاف والحكة في الجلد والبشرة، وطفح جلدي، وانتفاخ في الجلد.

2. التهاب الجلد التماسي: يحدث هذا الالتهاب نتيجة تعرض الجسم للمهيجات والمسببات للحساسية مثل الشامبو، ومساحيق الغسيل، ومبيدات الحشرات، والمنظفات، وبعض الأدوية. ينتج عن هذا الالتهاب احمرار تحت العين وفي الجلد، بالإضافة إلى حكة شديدة، وطفح جلدي، وانتفاخ، وجفاف وتقشر الجلد.

3. التهاب الهلل: غالبًا ما يحدث التهاب الهلل في القدم، ولكن قد يظهر أيضًا في الوجه وتحت العين نتيجة للتهاب بكتيري. يترافق هذا الاحمرار مع عدة أعراض أخرى يجب استشارة الطبيب عند ملاحظتها، مثل التهاب الجلد، والألم والسخونة، وطفح جلدي، والحمى والقشعريرة، والصداع.

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