7 تمارين تُخلصك من الدوالي نهائياً

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- Khaberni) خبرني - تحدث حالة الدوالي عندما تتوسع وتتضخم الأوردة وتمتلئ بالدم، وتظهر عادةً بشكل منتفخ ومرتفع ولونها يتراوح بين الأرجواني والمزرق أو الأحمر، وتكون غالبًا مؤلمة.
وهذه الحالة شائعة جدًا، خاصةً بين النساء، حيث يعاني حوالي 25% من البالغين من مشكلة الدوالي في الأوردة، وعادةً ما تظهر في الساقين.
تحدث الدوالي عندما تفشل الصمامات في الأوردة في منع تدفق الدم إلى الوراء، حيث تحتوي الأوردة على صمامات تعمل في اتجاه واحد لمنع عودة الدم، وعندما تفشل هذه الصمامات، يتجمع الدم في الأوردة بدلاً من الانتقال باتجاه القلب، مما يؤدي إلى توسع الأوردة وظهور الدوالي. وغالبًا ما تتأثر الساقين بسبب بعدها عن القلب وتأثير الجاذبية الذي يجعل من الصعب على الدم التدفق باتجاه الأعلى.
يوصي الأطباء عادةً بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن تقسيم هذه المدة إلى جلسات قصيرة تستمر حوالي 10 دقائق ثلاث مرات في اليوم.
وفيما يلي بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في علاج الدوالي:
1. المشي: يعد المشي اليومي مناسبًا لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويمكن أن يساعد في تقوية العضلات والحفاظ على وزن صحي وتحسين الدورة الدموية.
2. ركوب الدراجة: يعتبر تمرينًا منخفض الشدة يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويقوي عضلات الساق ويحسن تدفق الدم الصحي فيها.
3. تمارين رفع الساق: يمكن القيام بتمارين بسيطة لشد عضلات الساقين وتحسين الدورة الدموية، مثل رفع الساقين وتبديلهما ببطء.
4. تمارين لانجز: تعمل على تقوية العضلات في القدمين والساقين، وتساعد في الحفاظ على تدفق الدم السليم.
5. هز القدمين: يمكن القيام بهذه التمارين أثناء الجلوس أو الوقوف، وتتتضمن هز القدمين تحريك القدمين بشكل مستمر من الكعب إلى أصابع القدمين والعكس بطريقة راحة. هذا يساعد في تحفيز تدفق الدم وتقوية العضلات في الساقين.
بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها للتعامل مع الدوالي:
1. ارتداء الجوارب أو الضغط الطبي: يمكن استخدام الجوارب أو الضغط الطبي لضم الأوردة وتحسين تدفق الدم. يفضل استشارة الطبيب لتحديد النوع المناسب والضغط المناسب.
2. تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: يجب تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجمع الدم في الأوردة وتفاقم الدوالي. من المهم أخذ فترات راحة منتظمة والقيام بتمارين تمدد وتقوية العضلات.
3. الحفاظ على وزن صحي: السمنة وزيادة الوزن يمكن أن تزيد من ضغط الدم على الأوردة وتزيد من احتمالية حدوث الدوالي. من المهم الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن.
4. رفع الساقين: عند الجلوس أو الاستلقاء، يمكن رفع الساقين لأعلى بوضعهما على وسادة أو مسند لتخفيف الضغط على الأوردة وتحسين تدفق الدم.
5. استشارة الطبيب: في حالات الدوالي الشديدة أو المؤلمة، قد يوصي الطبيب بخيارات علاجية إضافية مثل العلاج بالليزر، أو التصليب، أو الجراحة في بعض الحالات.
من المهم استشارة الطبيب لتقييم حالة الدوالي وتوجيه العلاج المناسب. يمكن أن يقدم الطبيب نصائح وتوجيهات محددة بناءً على حالتك الفردية.
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