7 تمارين تُخلصك من الدوالي نهائياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدث حالة الدوالي عندما تتوسع وتتضخم الأوردة وتمتلئ بالدم، وتظهر عادةً بشكل منتفخ ومرتفع ولونها يتراوح بين الأرجواني والمزرق أو الأحمر، وتكون غالبًا مؤلمة.

وهذه الحالة شائعة جدًا، خاصةً بين النساء، حيث يعاني حوالي 25% من البالغين من مشكلة الدوالي في الأوردة، وعادةً ما تظهر في الساقين.

تحدث الدوالي عندما تفشل الصمامات في الأوردة في منع تدفق الدم إلى الوراء، حيث تحتوي الأوردة على صمامات تعمل في اتجاه واحد لمنع عودة الدم، وعندما تفشل هذه الصمامات، يتجمع الدم في الأوردة بدلاً من الانتقال باتجاه القلب، مما يؤدي إلى توسع الأوردة وظهور الدوالي. وغالبًا ما تتأثر الساقين بسبب بعدها عن القلب وتأثير الجاذبية الذي يجعل من الصعب على الدم التدفق باتجاه الأعلى.

يوصي الأطباء عادةً بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن تقسيم هذه المدة إلى جلسات قصيرة تستمر حوالي 10 دقائق ثلاث مرات في اليوم.

وفيما يلي بعض التمارين التي يمكن أن تساعد في علاج الدوالي:

1. المشي: يعد المشي اليومي مناسبًا لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويمكن أن يساعد في تقوية العضلات والحفاظ على وزن صحي وتحسين الدورة الدموية.

2. ركوب الدراجة: يعتبر تمرينًا منخفض الشدة يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويقوي عضلات الساق ويحسن تدفق الدم الصحي فيها.

3. تمارين رفع الساق: يمكن القيام بتمارين بسيطة لشد عضلات الساقين وتحسين الدورة الدموية، مثل رفع الساقين وتبديلهما ببطء.

4. تمارين لانجز: تعمل على تقوية العضلات في القدمين والساقين، وتساعد في الحفاظ على تدفق الدم السليم.

5. هز القدمين: يمكن القيام بهذه التمارين أثناء الجلوس أو الوقوف، وتتتضمن هز القدمين تحريك القدمين بشكل مستمر من الكعب إلى أصابع القدمين والعكس بطريقة راحة. هذا يساعد في تحفيز تدفق الدم وتقوية العضلات في الساقين.

بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها للتعامل مع الدوالي:

1. ارتداء الجوارب أو الضغط الطبي: يمكن استخدام الجوارب أو الضغط الطبي لضم الأوردة وتحسين تدفق الدم. يفضل استشارة الطبيب لتحديد النوع المناسب والضغط المناسب.

2. تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة: يجب تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجمع الدم في الأوردة وتفاقم الدوالي. من المهم أخذ فترات راحة منتظمة والقيام بتمارين تمدد وتقوية العضلات.

3. الحفاظ على وزن صحي: السمنة وزيادة الوزن يمكن أن تزيد من ضغط الدم على الأوردة وتزيد من احتمالية حدوث الدوالي. من المهم الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن.

4. رفع الساقين: عند الجلوس أو الاستلقاء، يمكن رفع الساقين لأعلى بوضعهما على وسادة أو مسند لتخفيف الضغط على الأوردة وتحسين تدفق الدم.

5. استشارة الطبيب: في حالات الدوالي الشديدة أو المؤلمة، قد يوصي الطبيب بخيارات علاجية إضافية مثل العلاج بالليزر، أو التصليب، أو الجراحة في بعض الحالات.

من المهم استشارة الطبيب لتقييم حالة الدوالي وتوجيه العلاج المناسب. يمكن أن يقدم الطبيب نصائح وتوجيهات محددة بناءً على حالتك الفردية.