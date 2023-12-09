أمستردام تقيد الحد الأقصى للسرعة في معظم شوارعها

MENAFN - Khaberni) خبرني - قيدت أمستردام الحد الأقصى للسرعة في معظم شوارعها بـ30كم بالساعة ابتداء من اليوم الجمعة، لتصبح بذلك أول مدينة في هولندا تطبق هذا الحد من السرعة، في محاولة لجعل المدينة أكثر أمانا وهدوءا.

وقالت ميلاني فان دير هورست، عضوة مجلس المدينة المسؤولة عن حركة المرور، إن الحد الأقصى للسرعة ضروري بسبب الازدحام المتزايد في المدينة. وأضافت أنه "نتيجة لذلك، هناك المزيد والمزيد من الحالات الخطرة في حركة المرور".

وتم العام الماضي الإبلاغ عن حوالي 4800 حادث جرى خلالها استدعاء سيارة إسعاف، بينما توفي ما لا يقل عن 15 شخصا.

وسيجري فرض الحد الجديد للسرعة القصوى على 80% من شوارع المدينة، في حين سيجري السماح بحد أقصى 50 كم/ساعة في بعض الطرق الرئيسية.

وينطبق استثناء أيضا على حافلات المدينة والترام وسيارات الأجرة - ولكن فقط في حالة وجود حارة إضافية لها.

ويتزايد عدد السكان، الذي يبلغ حاليا حوالي 800 ألف نسمة، كما يزور العاصمة الهولندية ما لا يقل عن 20 مليون سائح سنويا.

وبحلول مساء الخميس، أصبحت 4500 لافتة شوارع تم وضعها مسبقا حول المدينة سارية بشكل رسمي، وتم إصلاح اللافتات التي تضررت، بالملصقات على سبيل المثال.

وتسعى أمستردام لإعطاء الأولوية لركوب الدراجات والمشي.

وتم إغلاق العديد من الشوارع في وسط المدينة أمام حركة السيارات وتحويلها إلى مناطق للمشاة وركوب الدراجات.