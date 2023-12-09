الأرقام تظهر تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت لغة الأرقام من ترجمة التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني منذ مطلع العام الحالي، متغلباً على العقبات والتحديات التي تقف أمامه في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية.



وبحسب أحدث وأهم المؤشرات الاقتصادية لفترات مختلفة من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وحقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة بلغت 4.3 بالمئة، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة.



وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11.0 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.



وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 بالمئة، لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، عن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ليسجل 22.3 بالمئة.



ونما الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 34.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل خلال الأشهر العشرة من هذا العام 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 بالمئة.



وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.



كما ارتفعت صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمئة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.



وسجلت تحويلات الأردنيين 2.862 مليار دولار، خلال عشرة شهور الماضية من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 البالغة 2.829 مليار دولار.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 2.21 بالمئة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 85.7 بالمئة، لتبلغ 383.8 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.



وارتفع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 5.2 بالمئة.



وانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.54 بالمئة، ليصل إلى 135.61 مقابل 142.06 للفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.68 بالمئة، ليصل إلى 105.71 مقابل 103.96 للفترة نفسها من العام الماضي.



وكذلك ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، إلى 7.058 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.538 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8 بالمئة.



وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 2.54 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.51 مقابل 92.86 لنفس الفترة من العام الماضي.