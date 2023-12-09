الصحة في غزة: إصابات غير مسبوقة بقصف مراكز إيواء بقنابل دخانية و حارقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".
وأضاف أن "الاحتلال يرتكب مجازر في شمال غزة. أوقع العديد من القتلى والجرحى". وطالب "جميع الشركاء بالعمل الصحي لإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة".
ولفت إلى أن "الاحتلال قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة أثرت في الناس وتسببت لهم بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".
وتابع: "عالجنا الليلة الماضية أكثر من 100 حالة اختناق وحرق"، لافتا إلى أن "هذه الإصابات (الناجمة عن القنابل الحارقة) لم تمر علينا بالسابق ولم نر مثلها".
وأشار البرش إلى "ارتفاع معدل الأمراض المعدية والمنقولة"، مبينا أن "هناك زيادات كبيرة في حالات مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والجلدية وهناك تفشي بالتهابات الكبد".
وأشار أيضا إلى أن "مرضى الثلاسيميا والأمراض التخصصية المختلفة لا يجدون علاجا كذلك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل محاصرة الاحتلال مستودعات الأدوية ومنعه الدخول إليها وإحضار التطعيمات والأدوية اللازمة".
MENAFN09122023000205011050ID1107563569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.