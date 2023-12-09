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الصحة في غزة: إصابات غير مسبوقة بقصف مراكز إيواء بقنابل دخانية و حارقة

12/9/2023 5:13:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

وأضاف أن "الاحتلال يرتكب مجازر في شمال غزة. أوقع العديد من القتلى والجرحى". وطالب "جميع الشركاء بالعمل الصحي لإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة".

ولفت إلى أن "الاحتلال قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة أثرت في الناس وتسببت لهم بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

وتابع: "عالجنا الليلة الماضية أكثر من 100 حالة اختناق وحرق"، لافتا إلى أن "هذه الإصابات (الناجمة عن القنابل الحارقة) لم تمر علينا بالسابق ولم نر مثلها".

وأشار البرش إلى "ارتفاع معدل الأمراض المعدية والمنقولة"، مبينا أن "هناك زيادات كبيرة في حالات مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والجلدية وهناك تفشي بالتهابات الكبد".

وأشار أيضا إلى أن "مرضى الثلاسيميا والأمراض التخصصية المختلفة لا يجدون علاجا كذلك الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل محاصرة الاحتلال مستودعات الأدوية ومنعه الدخول إليها وإحضار التطعيمات والأدوية اللازمة".

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