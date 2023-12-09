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حماس: ندين إدارة بايدن إفشال قرار وقف العدوان على غزة

12/9/2023 5:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة.


واعتبرت حماس في بيان لها، بأن الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، عبر دعمها السياسي والعسكري للإحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.
وشكرت في بيانها الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية.


ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الإحتلال الإسرائيلي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.


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