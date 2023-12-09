حماس: ندين إدارة بايدن إفشال قرار وقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن، المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة.
واعتبرت حماس في بيان لها، بأن الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، عبر دعمها السياسي والعسكري للإحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.
وشكرت في بيانها الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية.
ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الإحتلال الإسرائيلي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.
MENAFN09122023000208011052ID1107563567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.