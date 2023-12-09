Saturday, 09 December 2023 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية سلطنة عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

12/9/2023 5:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن غزة إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.


وكان البوسعيدي يعلق بذلك على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.


MENAFN09122023000208011052ID1107563566

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث