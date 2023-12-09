وزير خارجية سلطنة عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

وزير خارجية سلطنة عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية
التاريخ
12/9/2023 5:13:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن غزة إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.
وكان البوسعيدي يعلق بذلك على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.
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