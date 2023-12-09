الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية الذخيرة التي يتلقاها من مختلف الدول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية القذائف التي يتلقاها "من جميع أنحاء العالم".

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن رقيب في الجيش الأوكراني قوله: "كانت لدينا ذخيرة أكثر بعشر مرات في الصيف، وذات نوعية أفضل... أما الآن فهم يجلبون لنا قذائف من جميع أنحاء العالم، ذات نوعيات مختلفة، ونحن نتلقى 15 قطعة فقط لمدة ثلاثة أيام"، مضيفا أن القوات الأوكرانية "تلقت الأسبوع الماضي شحنة تحتوي على كثير من الأشياء دون المستوى المطلوب".

وفي الوقت الذي تشكو فيه كييف من نقص في إمدادات الأسلحة أعلن الكونغرس يوم الجمعة أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.