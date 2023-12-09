إسبانيا تدين موقف أوبك تجاه الوقود الأحفوري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية بموقف "أوبك" ووصفته بأنه "مثير للاشمئزاز"، بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ .وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول "أوبك" وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون" في ما يتعلق بالمناخ.



وفي وقت سابق، دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي.



يشار إلى أن محادثات المناخ في مؤتمر كوب 28 دخلت دورتها الثانية والأسبوع الأخير، حيث تضع الوفود نفسها على أي جانب من خط المعركة المرسوم بوضوح، عما إذا كان بإمكانهم الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أم لا.

RT