Saturday, 09 December 2023 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تدين موقف أوبك تجاه الوقود الأحفوري

12/9/2023 5:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية بموقف "أوبك" ووصفته بأنه "مثير للاشمئزاز"، بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ .
وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول "أوبك" وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون" في ما يتعلق بالمناخ.


وفي وقت سابق، دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أعضاء المنظمة وشركاءها إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي.


يشار إلى أن محادثات المناخ في مؤتمر كوب 28 دخلت دورتها الثانية والأسبوع الأخير، حيث تضع الوفود نفسها على أي جانب من خط المعركة المرسوم بوضوح، عما إذا كان بإمكانهم الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، أم لا.

RT

MENAFN09122023000208011052ID1107563563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث