دول تندد باستخدام واشنطن الفيتو ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)نددت كل من سلطنة عُمان وإيران وماليزيا وتركيا باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف النار بغزة.



وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعتبر إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.



بدورها، نددت الخارجية الإيرانية باستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار الذي يدعو لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.



كما ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبرهيم بالفيتو الأميركي.



من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن استخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع القرار يعد خيبة أمل كاملة.



وفي الإطار، قال وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدا إن عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة أمر مأساوي.