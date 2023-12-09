الأردن يستعيد أموال عامة بنحو نصف مليار دينار في قضايا فساد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في سبع سنين لم تكن عجافًا بمكافحة الفساد في الأردن وكسر ظهره وحماية المجتمع من آثاره الجانبية الكبيرة، استطاعت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد بيدها اليُمنى تنفيذ القانون ضدَّ من مدَّ يده على المال العام ودارت حوله شُبهات الفساد، وبيدها اليُسرى تصنع البرامج التي تقي الإدارة العامة والنَّاس من الوقوع في جرائم الفساد والتَّبليغ عنها.



في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يحتفل به العالم يوم التاسع من شهر كانون الثَّاني من كلِّ عام، عادت وكالة الانباء الأردنية (بترا)، سبع سنوات إلى الوراء وتحديدًا إلى العام 2016، للبحث في حرب الأردن على الفساد والوقاية منه والمستمرة منذ 18 عامًا، ليتبين لها أنَّ هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لم تغمض لها عين طيلة آخر 2555 يومًا استطاعت فيها استرجاع مال عام من فم الفاسدين وصل إلى نحو نصف مليار دينار بطريقة مباشرة وغير مباشرة.



وقرأت (بترا) آخر 7 تقارير رسمية وموثِقة لأعمال الهيئة والتي نشرتها للعامة وعلى موقعها الرَّسمي من العام 2016 وحتى نهاية العام 2022، وتبين أنَّ كوادرها طيلة هذه الأيَّام تعاملت مع أكثر من 20 ألف ملف ومعلومة تتحدث عن جنايات وجنح فساد متوقعة أو تدور حول بعض القضايا لم تهمل أيًا منها، درستها دراسة مستفيضة، وحقَّقت بها وتعقبتها قانونيًا خطوة بخطوة، منها ما تمَّ تحويله للقضاء، ومنها ما تمَّ تسويته والتعامل معه في الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها من القانون، ومنها ما تمَّ حفظه.



في الحرب الأردنية على الفساد، تمكنت الهيئة خلال السنوات السبع الماضية من توفير الحماية القانونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصَّة لـ 95 شخصًا أخبروا وشهدوا على الفساد وقدَّموا معلومات موثقة وثابتة في قضايا الفساد، حيث منحت الهيئة الحماية القانونية لأربعة اشخاص في العام 2016، و 12 شخصا في العام 2017، و18 شخصا خلال العام 2018، و16 شخصا في العام 2019، و13 شخصا في العام 2020، فيما تم تأمين الحماية لـ 14 شخصا في العام 2021، ولـ 18 شخصا خلال العام الماضي 2022، وهذا دليل على أنَّ الأردن في حربه ضدَّ الفساد يوفر الحماية لكل من يقوم بالتبليغ عن أي معلومة في قضايا الفساد.



ورصدت (بترا) خلال السنوات الست الأخيرة 19 ألفًا و682 معلومة وشكوى متعلقة بالفساد، استطاعت التعامل معها جميعًا بدقة وشفافية، حيث وصلها في العام الماضي 2932 شكوى، وفي العام 2021 وصلها 5 آلاف معلومة وشكوى، وفي العام 2020 كان عدد الشكاوى 2090 شكوى، وفي العام 2019 وصلها 3572 شكوى، وخلال العام 2018 وصلها 2797 شكوى، وفي العام 2017 كان عدد الشكاوى 2050 شكوى، وفي العام 2016 بلغ عدد الشكاوى 1241 شكوى.



ومن فم الفاسدين استطاعت هيئة النَّزاهة خلال آخر خمس سنوات استعادة 474 مليونًا و497 ألفًا و92 دينارا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، منها 159 مليونًا و483 ألفا و902 دينار العام الماضي ، و142مليونًا و118 ألفًا و45 دينارًا في العام 2021، ومليون و884 ألفًا و56 دينارا خلال العام 2020، و150 مليونًا و600 ألف دينار خلال العام 2019، واحتوى تقرير هيئة النزاهة عن العام 2018 استرجاع 20 مليونا و411 ألفًا و389 دينارًا.



وأوضحت هيئة النَّزاهة في تقرير لها خلال العام 2021 أنَّ نسبة نجاح الملفات التَّحقيقية المُحالة إلى القضاء وصلت إلى 83 بالمئة في قضايا الجنايات الأمر الذي يُشير إلى أنَّ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة والمتابعة والتطوير والتحسين لأدوات التَّحقيق أصبحت تؤتي اكلها في محاربة الفساد والتعامل مع القضايا الخاصة بالفساد.



وخلال تتبع (بترا) لتقارير هيئة النزاهة تبين لها أنَّها لا تعمل بشكل عشوائي أبدًا فهي تسير وفق الاستراتيجية الأم والتي بدأت من العام 2017 – 2025، وتم انبثاق استراتيجية وطنية محدثة للنزاهة ومكافحة الفساد عنها للأعوام 2020 – 2025، وبين التقرير الخاص بالعام 2020 أنَّ هذه الاستراتيجية المحدثة منحت أهمية قصوى للوقاية الاستباقية في مكافحة الفساد والوقاية منه، وفي العام 2019 قامت الهيئة بـ 46 زيارة لمختلف القطاعات الحكومية وقدمت 604 توصيات لعملية القياس الخاص بمدى الالتزام بمعايير النزاهة.



عالميًا، عادت (بترا) لآخر 7 تقارير أصدرتها منظمة الشَّفافية الدَّولية لمؤشر مدركات الفساد الخاص ب 180 دولة حول العالم من بينها الأردن، وتبين بها أنَّ مرتبة الأردن بين عامي 2016 – 2022 كانت بين 57 – 61 أي أنَّه من بين أول 60 دولة كأكثر الدول مكافحة للفساد، ويقع على المؤشر خلف الأردن 119 دولة.



وفي العام الماضي 2022 حلَّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا و61 عالميًا على سلم المؤشر الأهم عالميًا، وخلال العام 2021 حصل الأردن على المرتبة ال 58 كأكثر الدول مكافحة للفساد، وفي العام 2020 و 2019 حلَّ بالمرتبة الـ 60، وفي العام 2018 حلَّ بالمرتبة الـ 58، وعام 2017 كان في المرتبة 59، وانتهى العام 2016 في المرتبة 57.



ومن هذه النتيجة تبين لـ (بترا) أنَّ الأردن بقي على أعلى وتيرة في تطوير الإجراءات لمكافحة الفساد ما انعكس على ترتيبه العالمي في مواجهة الفساد وأنَّ عملية الكر والفر في مواجهة الفاسدين كانت تُسبِّب التأرجح القريب في مرتبة الأردن في مؤشر الفساد.



وانتقلت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لخطوات جديدة عملية وواقعية للوقاية من الفساد وبثِّ الوعي بخطورته بين المواطنين وموظفي القطاع العام، وبدأت حملات توعية متعددة حول الواسطة والرشوة ومخالفة القانون والاعتداء على المال العام، وبدأت بتطبيق مؤشر النَّزاهة الوطني والذي شمل في مرحلته الأولى 100 مؤسسة ووزارة وجهة رسمية حكومية.



السلطة القضائية وخلال عام واحد أدانت 205 أشخاص بجرائم فساد مختلفة ارتكبوها، وقرَّرت بحقهم عقوبات وصلت في بعضها إلى السَّجن أكثر من 20 عامًا، وإلزامهم بإعادة المال العام الذي حصلوا عليه بطرق غير قانونية، وفُرضت عليهم غرامات مالية بموجب القانون لتحقيق الردع العام والخاص وعدم العودة لهذه الجريمة السَّافرة.



وعَهِدَ جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وكان هذا العهد تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.



وصادق الأردن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2005 وإنشاء هيئة مستقلة فيما بعد لمكافحته، وفي العام 2006 صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لعام 2006 والذي حدد أهداف الهيئة ومهامها وبيّن الأفعال التي تعد فساداً، ثم استدعت الحاجة والمعطيات الجديدة إلى إجراء تعديلين عليه، الأول كان عام 2012 وبموجب "القانون المعدل رقم 10 لسنة 2012" حيث تضمنت التعديلات الجديدة مواد قانونية خاصة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد ومنح الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد، واستثنى التعديل أيضاً جرائم الفساد والعقوبات الخاصة بها من السقوط بالتقادم.



وجرى تعديل آخر بموجب القانون رقم 16 لسنة 2014 وبموجبه تمت إضافة جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح وكان من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.



وقرَّر الأردن الاستمرار في الحرب على الفساد وشكَّل لجنة ملكية لوضع ميثاق وطني للنزاهة، وكان قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 أحد مخرجاته وتمّ بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم في هيئة واحدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل على خلق بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة وتطويقه وعزله والحيلولة دون انتشاره حفاظاً على موارد الوطن وذلك من خلال العمل على تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي وتأهيل قيم الحوكمة الرشيدة وتعزيز سيادة القانون وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.



ووفقاً لمعطيات جديدة لتفعيل عمل الهيئة وتكريس استقلاليتها وتلافي بعض الثغرات تمّ إجراء تعديلات ليخرج قانون رقم 25 لسنة 2019 كان من أبرزها تأكيد استقلالية الهيئة، وتوسيع صلاحياتها وتحصين مجلسها ومنحها حق مراقبة نمو الثروة لدى المسؤولين المشمولين في قانون الكسب غير المشروع، إضافة إلى منحها صلاحية المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة من أفعال الفساد، وكذلك شمول موظفي المؤسسات الدولية بأحكام القانون، علاوةً على إصدار نظام خاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء وذوي الصلة بهم.