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الصين تطلق صاروخا إلى الفضاء لإرسال ثلاثة أقمار صناعية

12/9/2023 5:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت الصين بنجاح اليوم الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2 واي-3" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.
وأرسل الصاروخ، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، ثلاثة أقمار صناعية هي: "هونغهو"، و"هونغهو-2"، و "تي واي-33"، إلى مدار مخطط له.
وتعتبر هذه المهمة الثالثة التي تنفذ بواسطة الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".




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