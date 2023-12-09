الصين تطلق صاروخا إلى الفضاء لإرسال ثلاثة أقمار صناعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت الصين بنجاح اليوم الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2 واي-3" إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد.
وأرسل الصاروخ، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، ثلاثة أقمار صناعية هي: "هونغهو"، و"هونغهو-2"، و "تي واي-33"، إلى مدار مخطط له.
وتعتبر هذه المهمة الثالثة التي تنفذ بواسطة الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".
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