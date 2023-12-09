خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس أن قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض.

وقال ديفيس عبر قناة Stephen Gardner على "يوتيوب": "الهجوم الأوكراني المضاد فشل، ومن المؤكد أن هجوما آخر لن يكون ناجحا، لأن الجيش الروسي أصبح أقوى مما كان عليه سابقا. وتوجد لديهم قدرات صناعية لإنتاج المزيد من الأسلحة. يجب على أوكرانيا والولايات المتحدة تحقيق أي تسوية عن طريق المفاوضات".

وأكد أنه مهما كانت كمية الأموال التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا فإنها لن تساعد كييف، مضيفا: "لن يؤدي هذا إلى إنهاء الحرب. علينا أن نعمل شيئا آخر وأعتقد أنه يجب علينا أن نقول ببساطة: لا نعطيكم إلا الأسلحة للدفاع الذاتي. ولن نعطيكم شيئا لشن أي هجوم جديد في عام 2024 سيفشل".