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برنامج الغذاء العالمي: السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار

12/9/2023 5:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال برنامج الغذاء العالمي إن سكان غزة يعانون الأمراض وقلة الطعام والسبيل الوحيد لمساعدتهم هو وقف إطلاق النار.


وأضاف البرنامج أن السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار.


ونوه أنهم بحاجة إلى أكثر من معبر وممر آمن للوصول إلى الفلسطينيين.


من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا تماما.


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