برنامج الغذاء العالمي: السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال برنامج الغذاء العالمي إن سكان غزة يعانون الأمراض وقلة الطعام والسبيل الوحيد لمساعدتهم هو وقف إطلاق النار.
وأضاف البرنامج أن السبيل الوحيد لمساعدة الغزيين هو وقف إطلاق النار.
ونوه أنهم بحاجة إلى أكثر من معبر وممر آمن للوصول إلى الفلسطينيين.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون وضعا مروعا تماما.
MENAFN09122023000208011052ID1107563558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.