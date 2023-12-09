الولايات المتحدة تتوعد تنظيمين مسلحين في العراق

MENAFN - Al Wakeel News)توعدت الولايات المتحدة الأمريكية المجموعات والتنظيمات المسلحة التي تستهدف قواتها وبعثتها الدبلوماسية في العراق، مؤكدة أنها تمتلك حق الرد على هذه الاعتداءات.



وشدد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، خلال تصال هاتفي مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، على حق بلاده بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعات تشن هجمات على الأمريكيين، موجها اتهامات مباشرة وصريحة لتنظيمين بالوقوف وراء معظم الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.



وأكد أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم" ضد التنظيمين، معتبرا أن الهجمات التي يشنها التنظيمان "تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة "داعش"، وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا".



كما نوه الوزير إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته، معربا عن إدانته للهجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد، وسلسلة الهجمات على قوات بلاده في العراق خلال الأسابيع الأخيرة.



وكانت الخارجية الأمريكية قد أدانت بشدة، أمس الجمعة، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى العاصمة العراقية، معتبرة أنها "تهدد أمن واستقرار العراق والموظفين الأمريكيين وشركاء واشنطن في المنطقة".



جدير بالذكر أن حوالي 7 قذائف "مورتر" سقطت ليلة الخميس الجمعة في مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، متسببة في أضرار مادية طفيفة، لكن دون وقوع إصابات.

