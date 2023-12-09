الفايز يستمع لمطالب أبناء مدينة العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، خلال لقائه وفداً من أهالي مدينة العقبة، سعي السلطة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي بجميع مكوناته من أفراد ومؤسسات، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدلله الثاني في منطقة العقبة.



وأضاف الفايز خلال لقائه وجهاء ورؤساء فعاليات شعبية من أبناء العقبة أن السلطة من خلال مجلس المفوضين وبجميع أذرعها وأدواتها والشركات التابعة، تضع في خطتها ضمان المسؤولية المجتمعية وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة المشاركة المجتمعية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده وفق ما أتاحه قانون السلطة الذي تعمل من خلاله لمواجهة التحديات الكبيرة التي نحتاج فيها لتكاثف الجهود مع المجتمع المحلي لتحقيق أهداف المنطقة الخاصة.



وأشار الفايز إلى أن الثقة بالمجتمع المحلي هي الحافز الأكبر للاستمرار بالعمل والإنجاز، حيث أن السلطة مستمرة في خدمة العقبة وأهلها المتمثلة بالمصلحة العامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي الذي هو الشريك الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ولفت إلى أن سلطة العقبة الخاصة تضع في أولوياتها تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم مجتمع المدينة والإقليم والتركيز على رفع مستويات الخدمة في العقبة عبر قنوات التواصل المختلفة، للاستماع لأهم القضايا التي تواجه المجتمع.



وردا على جميع الملاحظات والطلبات والمقترحات التي تخص العديد من القضايا والمشروعات والخدمات العامة المتعلقة بمنطقة العقبة، أكد الفايز ان السلطة ستتخذ الإجراءات العاجلة والفورية للملاحظات التي تقع ضمن اختصاص السلطة وفق إطار القوانين والتشريعات الناظمة ودراسة جميع المقترحات والتوصيات لبعض المشروعات والخدمات العامة من قبل مجلس المفوضين ومدى إمكانية تنفيذها.