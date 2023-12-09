Saturday, 09 December 2023 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبير عسكري روسي يكشف عن سلاح رئيسي لتدمير مقاتلات إف-16 في أوكرانيا

12/9/2023 5:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح مصدر مطلع بأن صواريخ "40 أن 6" المخصصة لأنظمة "أس-400" الصاروخية التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستصبح من إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "تستخدم أنظمة "أس-400" المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صواريخ "40 أن 6" الموجهة بعيدة المدى والأكثر تقدما في فئتها بالعالم ومزودة برأس موجه بقدرات فريدة. وبفضل هذا الصاروخ يمكن لمنظومة "أس-400" بالتعاون مع طائرة كشف رادارية بعيدة المدى من طراز "أ 50 أو" إصابة أهداف وراء الأفق، بما فيها ذات المناورة عالية السرعة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. ومن المحتمل أن تصيب أنظمة "أس-400" بصواريخ "40 أن 6" مقاتلات "إف-16" فور إقلاعها بعد نشرها في المطارات الأمامية".
وأضاف أنه "من المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ من إحدى الوسائل الرئيسية بالإضافة إلى المقاتلات الروسية لتدمير مقاتلات "إف-16".


وأشار إلى أن مقاتلات "إف-16" لا تمثل أي صعوبة من حيث كشفها وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشددا على أن تقديم هذه المقاتلات من قبل الجانب الأوكراني كآلية هامة لرفع القدرة القتالية للقوات الأوكرانية هو دعاية لا غير".

MENAFN09122023000208011052ID1107563553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث