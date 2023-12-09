الخارجية الفلسطينية: الفيتو الأمريكى إجحاف بحق القانون الدولى وقواعده

MENAFN - Youm7) قالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن الفيتو الأمريكي إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب وامتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها .

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.



















