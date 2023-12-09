القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة
التاريخ
12/9/2023 4:34:46 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بتصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.
وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.
MENAFN09122023000132011024ID1107563519
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.