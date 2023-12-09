القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بتصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.











