القاهرة الإخبارية: استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، استشهاد 133 فلسطينيا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.







