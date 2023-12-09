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استهداف السفارة الأمريكية فى العراق بعدة صواريخ دون وقوع إصابات

12/9/2023 4:34:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن عدة صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية، وقاعدة مجاورة لها، فى العراق دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - لم تسمه - القول: إن "واشنطن ما زالت تقيم الهجوم بالصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا تعرضت لـ81 هجوما على الأقل منذ 17 أكتوبر الماضي".

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن، أمس الجمعة، أن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية عبرت عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من إعتداءات من قبل مجموعات منفلتة، وفي هذا الصدد، مجددة حرصها
على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.


واكدت الخارجية العراقية أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة.
واوضحت وزارة الخارجيّة العراقية انها تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، مشددة على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة.






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