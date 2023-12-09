رئيس وزراء العراق يؤكد التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية، والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولى ومنشآته.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من وزير دفاع الأمريكي لويد أوستن، ناقش الجانبان الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحد منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.

وشدد رئيس الوزراء العراقي - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، على "أن الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الاعتداءات"، محذرا في الوقت نفسه من "الرد المباشر دون موافقة الحكومة العراقية، وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها.



كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية، عقب هجوم استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وناقشا التزام الحكومة العراقية بحماية الموظفين الدبلوماسيين ومستشاري التحالف ومنشآته.

وأدان أوستن الهجوم الذي وقع - الليلة الماضية - على السفارة الأمريكية في بغداد وكذلك سلسلة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

ورحب وزير الدفاع الأمريكي ببيان رئيس الوزراء العراقي الذي أدان الهجوم ووصفه بأنه "أعمال إرهابية" "تعرض الأمن الداخلي للعراق للخطر".



وشدد على أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في التصرف دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين يشنون أي هجوم ضد الأفراد الأمريكيين.

وأكد أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، كتائب حزب الله وحركة النجباء، وكلاهما منظمتان إرهابيتان، مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد أفراد التحالف، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد تلك الجماعات للتصدي للتهديدات والهجمات ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف، مشددا على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره وتهدد سلامة المدنيين العراقيين وتعوق حملة هزيمة داعش.



وناقش الجانبان تشكيل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي اتفقت عليها الحكومتان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في أغسطس 2023، وهي آلية استشارية لانتقال التحالف.



