مدير عام الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة

MENAFN - Youm7) قال المدير العام لوزارة الصحة فى غزة ،إن الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية.

وأوضح المدير العام أن العديد من الأشخاص ماتوا بسبب استنشاق قنابل الغاز، مؤكدا أن الفئات الهشة تعيش ظروفا صعبة جدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 62 شهيدا و99 مصابا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح في بيت هيا بقطاع غزة، وقناصته يطلقون النار عليها.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في

قطاع غزة

من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.