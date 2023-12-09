Saturday, 09 December 2023 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطينى واعتقال شقيقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

12/9/2023 4:34:44 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد، اليوم السبت، شاب فلسطينى مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام منزله واعتقاله فى بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية .

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو (25 عامًا)، استشهد برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منزل عائلته، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب.

وقال والد الشهيد، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري، حيث منع الجنود أحدًا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن يقوموا باعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وشقيقه صهيب الى جهة غير معلومة، وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على سيارتين، وحطمت محتويات المنزل وسيارات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيكل نقدًا وشيكات.








MENAFN09122023000132011024ID1107563513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث