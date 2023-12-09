استشهاد فلسطينى واعتقال شقيقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

MENAFN - Youm7) استشهد، اليوم السبت، شاب فلسطينى مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام منزله واعتقاله فى بلدة "دورا" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية .

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو (25 عامًا)، استشهد برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منزل عائلته، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب.



وقال والد الشهيد، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري، حيث منع الجنود أحدًا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن يقوموا باعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وشقيقه صهيب الى جهة غير معلومة، وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على سيارتين، وحطمت محتويات المنزل وسيارات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيكل نقدًا وشيكات.





