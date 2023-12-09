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وزير الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد الكبرى بـ6 آلاف مصحف خلال ديسمبر

12/9/2023 4:34:42 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،
إن من أرجى الأعمال التي أطلقناها ونرجو أن ننال جميعا بركتها برنامج ختم القرآن بالمساجد الكبرى، والمشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه، علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة يتميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، وعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.




وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم، أنه تشجيعًًا للمشاركين في مجالس ختم القرآن الكريم ومقارئه التي تعقد بالمساجد الكبرى تحت عنوان : "صحح قراءتك" قررت وزارة الأوقاف تزويد مكتبات هذه المساجد بستة آلاف مصحف من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري.



وتابع: فعاليات غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ديسمبر الجارى من أهمها ختم القرآن بقراءة ورش وختام قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك ومنح إجازاته،
والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.



















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