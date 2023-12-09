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بحوث الصحراء يواصل جهوده لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء

12/9/2023 4:34:42 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه فى إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية بسيناء
تم تنظيم قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء، وفحص إبل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع، كما قامت القافلة بفحص عدد كبير من الأغنام والماعز وتقديم الأدوية اللازمة للمربين.



وأضاف شوقى، أن القافلة استكملت مسيرتها بمدينة الطور حيث تم المرور على مزارع الأبقار والجاموس والأغنام وإجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات وتقديم الأدوية اللازمة وإجراء بعض التدخلات الجراحية لبعض الحيوانات.



كما أوضح شوقى، أنه تم تصنيع كميات كبيرة من السيلاج بمزارع مدينة الطور لتوفير الأعلاف البديلة للحيوانات للتغلب على مشاكل نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، كما أكد أيضا أن عمل القوافل سيستمر خلال الفترات القادمة بصورة منتظمة لتغطية كل المزارع بسيناء والتجمعات الجديدة بهدف تحسين صحة وإنتاجية الحيوانات.



وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الحاوى رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية، أن الرعاية البيطرية وتوفير الأعلاف من الركائز الأساسية لتنمية الثروة الحيوانية والتى يساهم مركز بحوث الصحراء فى توفيرها بالإضافة إلى رفع وعى المربين لتحسبن انتاجية الحيوانات .



كما أضاف الدكتور عادل القطان أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالمركز، أن القوافل البيطرية هدفها الفحص الدورى للحيوانات والذى
يساهم فى الكشف المبكر للأمراض وتقديم العلاجات اللازمة مما يحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات .
















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