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خريطة عناوين المقار الانتخابية فى بولاق الدكرور لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين

12/9/2023 4:34:42 AM
(MENAFN- Youm7) أنهت محافظة الجيزة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسي ، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



خصصت المحافظة 26 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية في حي بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين مقيدين بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ونوضح بيان بعناوين تلك المقار في السطور التالية:



-مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين – شارع التحرير من شارع د/مصطفى مشرفة أمام محطة التجاري الزراعية.

-مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة – شارع حسن حمدي من شارع د/مصطفى مشرفة.

-مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية – شارع الملك فيصل 55.

-مدرسة الرائد/أحمد سعيد محمود الإعدادية – مساكن كفر طهرمس.

-مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية بنات – شارع مساكن كفر طهرمس.

-مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية – شارع عبد الحميد البنداري خلف سنترال بولاق الدكرور.

-مدرسة الشروق الإعدادية – شارع التحرير قبل كوبري صفط.

-مدرسة العقيد ساطع النعماني الإعدادي – تقسيم عمرو بن العاص خرطة عاصم.

-مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية – شارع همفرس.

-مدرسة طه حسين الابتدائية المشتركة – صفط اللبن شارع المدرسة.

-مدرسة أجيال المستقبل لغات الخاصة – شارع بين العمارتين من شارع زنين.

-المركز الصحي للأسرة بزينين – آخر شارع المشتل ميدان الشوربجي.

-مركز طب الأسرة بكفر طهرمس – آخر شارع الملكة من شارع كفر طهرمس بجوار مدرسة النهضة.

-معهد عبد العزيز العلي الأزهري ثانوي – شارع البوستى شارع آل عامر.

-معهد عبد العزيز العلي الأزهري ابتدائي – شارع آل عامر من شارع ترعة زنين.

-مدرسة أبناء الأندلس – أسفل الدائري بجوار محطة المحولات.

-مركز شباب مصر – شارع المشتل مدينة عامر بجوار مطافي زنين.

-مدرسة آل زايد – شارع المدرسة صفط اللبن.

-مدرسة النضال – ترعة عبد العال 1.

-مدرسة الإسراء – شارع ناهيا.

-مدرسة السعدية – بدوتر سنترال صفط اللبن.

-مدرسة ثروت عكاشة – شارع ترعة عبد العال 2.

-مدرسة الشيخة جواهر الثانوية – مدينة عامر من شارع آل عامر.

-مدرسة الأحلام – مجمع مدارس هدى شعراوي بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء.

-مدرسة مدرسة عمر سليمان – شارع مدينة عامر.

-مدرسة لواء الإسلام – تقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر.




















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