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إدانة 6 مراهقين فرنسيين لدورهم فى مقتل المعلم صموئيل باتى عام 2020

12/9/2023 4:34:40 AM
(MENAFN- Youm7) أدانت محكمة أحداث فرنسية، الجمعة، ستة مراهقين لدورهم في "مقتل المعلم صموئيل باتى وقطع رأسه"، في قضية تعود أحداثها لعام 2020.

وأدانت المحكمة خمسة من المدعى عليهم، كان أعمارهم في حدود 14 و15 عاما وقت الهجوم، بتهمة مراقبة المعلم وكشف هويته للمهاجم.

ووجهت لمراهق آخر، كان يبلغ من العمر 13 عاما وقت الهجوم، تهمة الكذب بشأن النقاش الذي دار في الفصل الدراسي وأدى إلى تفاقم الغضب ضد المعلم.

وصدرت بحقهم جميعا أحكام بالسجن لفترات قصيرة أو مع وقف التنفيذ. فيما قال المتهمون إنهم لم يكونوا يدركون أن المعلم سيقتل.

وقتل المعلم صموئيل باتي، خارج مدرسته
عام 2020، وقتلت الشرطة المهاجم، وهو شاب شيشاني.

وكان السبب المعلن قضائيا والمتداول من طرف الإعلام الفرنسي هو "عرض المعلم على تلاميذه صور صحيفة "شارلى إيبدو" المسيئة للنبي محمد، في إحدى مدارس ضاحية ليزيفلين قرب العاصمة باريس".







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