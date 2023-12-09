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اليابان: دخول سفينتين صينيتين المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

12/9/2023 4:34:40 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن خفر السواحل اليابانى، دخول سفينتين حكومتين صينيتين، المياه الإقليمية لليابان، قبالة جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، عن مسؤولي خفر السواحل قولهم" إن السفينتين دخلتا المياه الواقعة قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" واحدة تلو الأخرى في حوالي الساعة (10:50) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرين إلى أن خفر السواحل وجه تحذيرا للسفينتين بالمغادرة".

وأضاف المسؤولون" أنه حتى الساعة 11 صباحا، كانت تبعد إحدى السفينتين حوالي 21 كيلومترا من جنوب - الجنوب الشرقي للجزيرة ومتجهة إلى غرب - الشمال الغربي داخل المياه الإقليمية، بينما كانت السفينة الأخرى تقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من جنوب - الجنوب الغربي الجزيرة وكانت تبحر نحو الشمال".








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