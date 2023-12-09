اليابان: دخول سفينتين صينيتين المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

(MENAFN
- Youm7) أعلن خفر السواحل اليابانى، دخول سفينتين حكومتين صينيتين، المياه الإقليمية لليابان، قبالة جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، عن مسؤولي خفر السواحل قولهم" إن السفينتين دخلتا المياه الواقعة قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" واحدة تلو الأخرى في حوالي الساعة (10:50) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرين إلى أن خفر السواحل وجه تحذيرا للسفينتين بالمغادرة".
وأضاف المسؤولون" أنه حتى الساعة 11 صباحا، كانت تبعد إحدى السفينتين حوالي 21 كيلومترا من جنوب - الجنوب الشرقي للجزيرة ومتجهة إلى غرب - الشمال الغربي داخل المياه الإقليمية، بينما كانت السفينة الأخرى تقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من جنوب - الجنوب الغربي الجزيرة وكانت تبحر نحو الشمال".
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