أوكرانيا: القوات الصاروخية تضرب 6 مجموعات من القوة البشرية والمعدات الروسية

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكرانى، صباح اليوم السبت، أن وحداتًا من القوات الصاروخية ضربت ست مجموعات من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسى ومحطة حرب إلكترونية واحدة فى أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة فى بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القوات الجوية والوسائل الأوكرانية اعترضت 14 صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101/Kh-555 كان يُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.



وأضاف البيان أن نحو 95 اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا بينما يواصل الروس محاولاتهم لتطويق منطقة أفدييفكا الحيوية.

وبحسب الهيئة، فإن الجيش الروسي نفذ 28 هجوماً صاروخياً و27 غارة جوية و59 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. ونتيجة لذلك، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين كما تم تدمير العديد من المباني السكنية الخاصة والبنية التحتية المدنية الأخرى.



وعلى وجه الخصوص، استهدفت الغارات الجوية للجيش الروسي مناطق بتروبافليفكا وبودولي وإيفانيفكا وبيرشوترافنيفي في إقليم خاركيف وغابات سيريبريانكا في إقليم لوهانسك ومناطق كولوديازي وسيريبريانكا وتشاسيف يار وأفدييفكا ولاستوتشكيني في إقليم دونيتسك.



