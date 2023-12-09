مواطنة يابانية من بين قتلى حادث إطلاق النار فى جامعة نيفادا الأمريكية

MENAFN - Youm7) أكدت القنصلية اليابانية فى مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية مقتل مواطنة يابانية فى الستينات من عمرها جراء حادث إطلاق النار الذى وقع فى الحرم الجامعى الرئيسى لجامعة نيفادا فى "لاس فيجاس".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن ناوكو تاكيمارو - أستاذ مشارك في جامعة "نيفادا" كانت تدرس اللغة والثقافة اليابانية - واحدة من بين 3 أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذى وقع يوم الأربعاء الماضى.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت أنها أطلقت النار على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 67 عاما في موقع الحادث وأردته قتيلا، مضيفة أن مطلق النار أستاذ جامعي سابق، أقدم على تنفيذ الهجوم بعد محاولته الحصول على عدة وظائف في كليات الولاية، دون جدوى.

وفي أعقاب الهجوم، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تشديد القيود على الأسلحة.

وأضاف: "في هذا العام وحده، شهدت أمتنا أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي وحوالي 40 ألف حالة وفاة بسبب العنف المسلح. هذا ليس طبيعيا، ولا يمكننا أن ندعه يصبح طبيعيا".







