فيفا يمنح منتخبات أمم أفريقيا حق استدعاء المحترفين قبل البطولة بـ14 يوماً

(MENAFN
- Youm7) تمنح لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا
أحقية استدعاء اللاعبين للمشاركة فى البطولة قبلها بـ14 يوما، ويتم بذلك تأكد تواجد جميع لاعبى منتخب مصر المحترفين فى معسكر الفريق والذى ينطلق 3 يناير، أى قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.
وحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، فى ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.
ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
وطلب روي فيتوريا من
اتحاد الكرة
خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.
وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.
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