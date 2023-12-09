فيفا يمنح منتخبات أمم أفريقيا حق استدعاء المحترفين قبل البطولة بـ14 يوماً

MENAFN - Youm7) تمنح لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المنتخبات المشاركة فى بطولة أمم أفريقياأحقية استدعاء اللاعبين للمشاركة فى البطولة قبلها بـ14 يوما، ويتم بذلك تأكد تواجد جميع لاعبى منتخب مصر المحترفين فى معسكر الفريق والذى ينطلق 3 يناير، أى قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.

وحسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، فى ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.

وطلب روي فيتوريا من

اتحاد الكرة

خوض مباراة ودية واحدة مع أحد منتخبات التصنيف الثاني في أفريقيا استعدادا للبطولة المرتقبة.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولة يوم 14 يناير المقبل أمام موزمبيق، لذا قرر فيتوريا ان تصل بعثة مصر إلى كوت ديفوار قبل هذا الموعد بثلاثة أيام.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، وأسفرت قرعة البطولة عن منتخب مصر في المجموعة الثانية: وتضم مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.



