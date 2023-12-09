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5 ألقاب تزين تاريخ فراعنة الاسكواش قبل المشاركة فى بطولة العالم

12/9/2023 4:34:38 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد المنتخب الوطني لرجال الاسكواش
لخوض منافسات بطولة العالم، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث يحمل الفراعنة لقب البطولة عن آخر نسختين.



وكان المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، خلال النسخة الماضية، قد توج ببطولة العالم للفرق، التى استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلب الفراعنة على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية .



وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.



ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.



وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا فى المجموعة أ. والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي..

- مصر

- ماليزيا

- أيرلندا



وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته الثلاثاء المقبل مع منتخب ماليزيا.












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