5 ألقاب تزين تاريخ فراعنة الاسكواش قبل المشاركة فى بطولة العالم

(MENAFN
- Youm7) يستعد المنتخب الوطني لرجال الاسكواش
لخوض منافسات بطولة العالم، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، حيث يحمل الفراعنة لقب البطولة عن آخر نسختين.
وكان المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش، بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، خلال النسخة الماضية، قد توج ببطولة العالم للفرق، التى استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلب الفراعنة على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية .
وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.
ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.
وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا فى المجموعة أ. والفرق المشاركة فى هذه المجموعة هي..
- مصر
- ماليزيا
- أيرلندا
وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته الثلاثاء المقبل مع منتخب ماليزيا.
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