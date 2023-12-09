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أهلى 2005 يواجه الزمالك اليوم فى بطولة الجمهورية

12/9/2023 4:34:38 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2005 فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، خارج ملعبه، مع الزمالك ، في المباراة التي تقام بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الجمهورية.

ويدخل أهلي 2005 مباراة اليوم بهدف مواصلة انتصاراته فى بطولة الجمهورية، وتحقيق الفوز على الزمالك فى ملعبه لما تحمله المباراة من أهمية خاصة باعتبارها مباراة قمة على مستوى فرق الناشئين.


ويمتلك أهلي 2005 في رصيده 25 نقطة، وسجل 28 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.


ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام أخصائي التدليك.







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