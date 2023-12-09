كولر يتحدث مع نجوم الأهلى عن أسباب نزيف النقاط قبل مران اليوم

MENAFN - Youm7) يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، جلسة مع لاعبيه قبل مران اليوم، للحديث عن أسباب نزيف النقاط الذى يعانى منه المارد الأحمر مؤخراً خلال مبارياته الثلاث الأخيرة أمام سموحة بالدوري، ثم أمام يانج أفريكانز التنزانى وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال.

ويستفسر كولر من لاعبى الأهلى عن أسباب استمرار ظاهرة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، والتى وصفها فى تصريحاته الأخيرة بـ"أزمة ثقة".

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى

الأهلي

لبداية مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية فى نسختها الحالية، بعد الانتهاء من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ودفع الأهلي فاتورة أزمة إهدار الفرص وتعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن عدم رضاه عن التعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أن هناك سوء توفيق واجه الفريق خلال المباراة.وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، "أهدرنا العديد من الفرص وهو أمر أصبح متكررًا ونعمل بشكل مستمر على علاجه، لا سيما فى الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني لم يكن الفريق بالشكل السيئ بعد الوصول لمرمى بلوزداد أكثر من مرة".وأوضح المدير الفني أنه سوف يتحدث مع اللاعبين لعودة الثقة، لا سيما في الشق الهجومي لعلاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن الجهاز الفني يقوم بدوره بشكل مستمر في علاج هذا الأمر الذي أصبح متكررًا.وأكد كولر أن فرص الأهلي في الصعود عن المجموعة ما زالت قوية، وأن هناك نوعًا من الارتياح بعد تعادل يانج أفريكانز وميدياما المنافسين في نفس المجموعة.واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن حالة اللاعبين في التدريب تحكم اختياراته، لا سيما أنه كمدير فني يبحث دائمًا عن اللاعب الذي يحقق مصلحة الفريق.