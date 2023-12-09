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المقاولون يفاضل بين 3 مدربين لخلافة شوقي غريب فى تدريب الفريق

12/9/2023 4:34:37 AM
(MENAFN- Youm7) يفاضل مسؤولو المقاولون العر
بين 3 مدربين لتولي الإدارة الفنية للفريق الفترة المقبلة، بعد توجيه الشكر لشوقي غريب مدرب الفريق السابق بسبب تراجع النتائج. وتم ترشيح كل من محمد عودة، علي عاشور، وتامر مصطفى، لتولي تدريب المقاولون العرب.



ووجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، الشكر
لشوقي غريب على الفترة التي قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة. وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديرا فنيا للفريق على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.



ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .



وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.












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