دولة الكويت والقضية الفلسطينية.. قرن من الدعم والتضامن الرسمي والشعبي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (توثيق) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- على مدار أكثر من قرن كانت القضية الفلسطينية ولا زالت في مقدمة القضايا العربية التي توليها الكويت اهتماما بالغا وعناية فائقة حتى أصبحت البلاد محط أنظار العالم لمعرفة مواقفها حينما تحدث تطورات كبيرة تتعلق بفلسطين وشعبها الشقيق.ويجسد العدوان الإسرائيلي المستمر حاليا على قطاع غزة مثالا حيا لذلك الاهتمام من خلال التصريحات الصادرة عن القيادة السياسية الحكيمة للبلاد والمواقف التي أعلنها أبناء الكويت والمبادرات الإنسانية والاغاثية التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.وحضرت القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية في الخطاب الرسمي والشعبي الكويتي لاسيما بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 إذ كانت الكويت تعبر دائما عن دعمها التام لحقوق الشعب الفلسطيني وإدانتها كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.ودائما أكدت الكويت على مواقفها الصلبة تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها في جميع المناسبات المتعلقة بها وفي كل المحافل العربية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها.ومن أبرز تلك المواقف خلال العقود الماضية:

- 1921: أول وفد فلسطيني يزور الكويت من أجل جمع التبرعات لإعمار المسجد الأقصى.

- 1932: الكويت تستقبل مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني الذي زارها في إطار جولة عربية لجمع التبرعات لإعمار المسجد الأقصى.

- 1933: عدد من الشباب الكويتيين يبعثون برسالة احتجاج إلى المقيم السياسي للحكومة البريطانية في الكويت تتعلق بسياسة التنكيل التي تمارسها الحكومة البريطانية تجاه الفلسطينيين في أراضيهم الواقعة تحت الانتداب.

- 1936: مجموعة من أبناء الشعب الكويتي يشكلون أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني تحت اسم (لجنة أكتوبر) وتمكنت حينها من جمع تبرعات بلغت 7500 روبية ودعت إلى اجتماع تضامني حضره 150 مواطنا كويتيا.

- 1937: شباب كويتيون يشكلون لجنة حملت اسم (شباب الكويت) لمناشدة أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح اتخاذ موقف من المخطط البريطاني الرامي إلى تقسيم فلسطين.

- 1938: وفد فلسطيني يزور الكويت من أجل جمع التبرعات وتأييد القضية الفلسطينية.

- 1947: تجار كويتيون يجمعون 500 ألف روبية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بفعل العمليات الإرهابية للعصابات الصهيونية.

- عام 1948: الكويت تستقبل آلاف النازحين الفلسطينيين بعد أحداث النكبة وسط تعاطف رسمي وشعبي كويتي تجاه أشقائهم الفلسطينيين.

- 1948: مشاركة عدد من أبناء الكويت في حرب عام 1948 التي استهدفت تحرير فلسطين.

- 1948: تنظيم حملة تبرعات في المدرسة المباركية لدعم اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم.

- 1954: الكويت تساهم في تشديد الحصار على كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لقرارات جامعة الدول العربية حين طلبت من دول الخليج العربي مساعدتها في الحصار الاقتصادي المفروض على ذلك الكيان.

- 1957: صدور مرسوم أميري يشدد على مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذا لقرارات جامعة الدول العربية الخاصة بذلك.

- 1958: الكويت تستضيف مؤتمر (مكاتب مقاطعة الكيان الصهيوني في العالم العربي).

- 1963: وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يؤكد في الأمم المتحدة وفي أول حضور رسمي للكويت على الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه مشددا على أن "سياسة الأمر الواقع لا يمكن أن تكون قاعدة ثابتة للسلام".

- 1964: الكويت أول دولة عربية تسمح للفلسطينيين بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الأول.

- 1964: الكويت تعلن مساهمتها بمبلغ مليوني جنيه إسترليني دعما لقرار القمة العربية الثانية التي عقدت في الاسكندرية الذي دعا إلى إنشاء جيش التحرير الفلسطيني.

- 1964: الكويت تسمح بافتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية على أراضيها وتقرر دعم المنظمة بمبلغ مليوني جنيه إسترليني التزاما منها بقرارات مؤتمر القمة العربي الثاني.

- عام 1967: الكويت تعلن تقديمها كل ما تستطيع من وسائل الدعم المعنوي والمادي للوقوف مع الشعب الفلسطيني في تصديه للعدوان الثلاثي الذي وقع في الخامس من يونيو ذلك العام.

- 1967: وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يطالب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 يوليو بانسحاب إسرائيل الفوري الكامل وغير المشروط من الأراضي العربية التي احتلتها وعلى رأسها القدس كي لا يتعرض ميثاق المنظمة العالمية والقانون الدولي وأمن وسلام العالم للفوضى والاضطراب.

- 1970: الكويت تتبرع بكفالة 300 طالب فلسطيني من أصل 1000 طالب يدرسون في عدد من دول العالم.

- 1971: الكويت تطلب من جامعة الدول العربية إعداد خطة لمواجهة النشاط الصهيوني في أفريقيا.

- 1974: الكويت تتبرع بنحو 211 ألف دينار لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

- 1977: الكويت تتبرع بنحو 300 ألف دينار لدعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

- 1979: الكويت تتبرع بنحو 138 ألف دينار لدعم نشاطات جامعة النجاح في نابلس.

- 1980: الكويت تتبرع بنحو 50 ألف دينار لدعم نشاطات المعهد العربي في القدس.

- 1983: الكويت تقدم دعما قدره 100 ألف دينار لدعم نشاطات المعهد العربي في القدس.

- 1984: الكويت تتبرع بنحو 152 ألف دينار لدعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

- 1986: أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يؤكد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مناصرة الكويت للشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه المشروعة.

- 1987: الحكومة الكويتية تقرر تقديم الدعم للانتفاضة الفلسطينية بمختلف جوانبه والسماح للفلسطينيين المقيمين في الكويت بإقامة الصناديق الخيرية من أجل جمع التبرعات.

- 1987: دعم كويتي رسمي وشعبي للانتفاضة الفلسطينية الأولى عبر اتخاذ عدد من المساهمات والإجراءات منها اقتطاع مرتب يوم من جميع موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها مساهمة من الشعب الكويتي وتشكيل (اللجنة العربية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية) لجمع التبرعات المالية لمصلحة شهداء وجرحى الانتفاضة.

- 1988: الكويت تعترف بقيام دولة فلسطين وإعلان الاستقلال الفلسطيني.

- 1993: الكويت تقدم مساعدة بقيمة 25 مليون دولار للمساهمة في تنمية وإعمار الأراضي الفلسطينية.

- 1995: الكويت تقدم مساهمة مالية قدرها مليون دولار لتمويل مشروع كندي يهدف إلى لم شمل العائلات الفلسطينية في مخيم تل السلطان بقطاع غزة.

- 1996: الكويت تؤكد دعمها لتنمية مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني وتعلن تقديم 25 مليون دولار لمشاريع التنمية.

- 1998: الكويت تقدم دعما للفلسطينيين قدره 80 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في الولايات المتحدة.

- 1 مارس 1999: الكويت تقدم مساعدة بقيمة 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية استشعارا منها للواجب الإسلامي والقومي في نصرة الشعوب التي تعرضت للظلم والعدوان.

- 30 سبتمبر 1999: الكويت تقدم للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 5ر1 مليون دولار.

- 3 أكتوبر 2000: أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يأمر بإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني تأييدا لانتفاضته من أجل القدس والمسجد الأقصى.

- 4 أكتوبر 2000: الكويت ترسل مساعدات إغاثية تحوي أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن المواجهات في أحداث الأقصى.

- 8 أكتوبر 2000: الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

- 23 أكتوبر 2000: الكويت تستقبل عددا من جرحى الانتفاضة الفلسطينية الذين أصيبوا جراء المواجهات العنيفة مع القوات الإسرائيلية لتلقي العلاج على نفقة الحكومة الكويتية.

- 28 أكتوبر 2000: الكويت تعلن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لصندوق الأقصى والانتفاضة الفلسطينية التزاما بتطبيق قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الشهر نفسه.

- 10 ديسمبر 2000: الكويت تدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ووقف المجازر والأعمال غير الإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء.

- 14 ديسمبر 2000: قافلة مساعدات كويتية كبيرة تصل إلى عمان مخصصة للشعب الفلسطيني مساندة له في انتفاضته وصموده ضد اعمال العدوان والعنف والحصار الإسرائيلي.

- 15 فبراير 2001: طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الكويتي تصل إلى مطار عمان تحمل مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الاغاثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين وهي الطائرة الثالثة من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000.

- 4 ديسمبر 2001: مساعدات رسمية كويتية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني تتضمن 147 طنا من المواد الغذائية.

- 18 مارس 2002: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تتبرع بـ 12 ألف طرد غذائي لسكان البلدة القديمة في محافظة الخليل وللمناطق المحاصرة والعائلات الفقيرة والمحتاجة في الأراضي الفلسطينية.

- 9 أبريل 2002: الكويت تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية 5ر7 مليون دولار هي الدفعة الأولى من حصتها في الدعم المالي الذي قررته القمة العربية في بيروت في مارس 2002 وقدره 55 مليون دولار شهريا.

- 15 أبريل 2002: الكويت تعتبر أن الوجود الإسرائيلي في فلسطين استعمار لأن الجيش الإسرائيلي يدخل مدنا فلسطينية ويحتلها.

- 15 أبريل 2002: قافلة مساعدات مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي تصل إلى عمان لدعم الشعب الفلسطيني تشتمل على 203 أطنان من المواد الغذائية.

- 15 أبريل 2002: انطلاق حملة تبرعات كويتية لدعم الشعب الفلسطيني تحت شعار (الكويت معك يا فلسطين).

- 28 أبريل 2002: لجنة فلسطين الخيرية التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تبدأ ببناء مساكن متنقلة مؤقتة للأسر الفلسطينية التي دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلها في مدن الضفة الغربية.

- 29 أبريل 2002: قافلة مساعدات كويتية تصل إلى عمان دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال تتضمن 174 طنا من المواد الغذائية.

- 15 يوليو 2002: مساعدات كويتية غذائية تصل إلى عمان دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتضمن 180 طنا من الأرز والسكر والطحين.

- 21 أكتوبر 2002: وصول 240 طنا من المواد الغذائية إلى عمان قادمة من الكويت ضمن حملة المساعدات الكويتية المنتظمة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

- 28 أكتوبر 2002: الكويت تعلن تبرعها بمبلغ 5ر1 مليون دولار لوكالة (أونروا) لمساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها إلى اللاجئين الفلسطينيين.

- 25 مايو 2004: مجلس الوزراء يقرر تخصيص مليوني دولار أمريكي كمساعدات ومعونات إنسانية مقدمة من الكويت إلى الشعب الفلسطيني.

- 20 يونيو 2004: مجلس الوزراء يقرر تخصيص ثلاثة ملايين دولار كمساهمة من الشعب الكويتي للشعب الفلسطيني في بناء مساكن لإيواء الاسر الفلسطينية التي تضررت بفعل الانتهاكات الإسرائيلية.

- 10 أكتوبر 2004: مجلس الوزراء يقرر المساهمة بمليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويجدد دعوته للمجتمع الدولي ببذل مساعيه الجادة من أجل انهاء الواقع المأساوي الأليم الذي يعيشه الفلسطينيون.

- 7 ديسمبر 2004: الكويت تعلن تبرعها السنوي لوكالة (أونروا) بمبلغ 5ر1 مليون دولار.

- 2 نوفمبر2005: الكويت تؤكد استمرارها في دعم وكالة (أونروا) من خلال التزامها الكامل بدفع 5ر1 مليون دولار كمساهمة طوعية سنوية للميزانية العادية للوكالة.

- 19 فبراير 2006: تقرير صادر عن جامعة الدول العربية يؤكد أن الكويت في مقدمة الدول التي سددت كامل حصتها التي بلغت 40 مليون دولار بشأن المساعدات التي قررتها القمة العربية في الجزائر عام 2005 للسلطة الفلسطينية.

- 13 نوفمبر 2006: أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بتقديم مساعدة مالية بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني.

- 17 ديسمبر 2007: الكويت تتعهد خلال مؤتمر الدول المانحة لمساعدة للسلطة الفلسطينية في باريس بتقديم 300 مليون دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

- 27 مارس 2008: الكويت تتبرع بمبلغ 5ر1 مليون دولار لوكالة (أونروا) لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها جراء الاحتلال الإسرائيلي.

- 10 يونيو 2008: الكويت تقدم تبرعا بقيمة 5ر1 مليون دولار لوكالة (أونروا) للسنة المالية 2008 - 2009 من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

- 11 أغسطس 2008: الكويت توقع مع البنك الدولي اتفاقية لتقديم مساهمة كويتية بقيمة 80 مليون دولار لمصلحة صندوق دعم الفلسطينيين الذي يديره البنك الدولي.

- 31 ديسمبر 2008: طائرة عسكرية كويتية محملة بعشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تحط في مطار العريش المصري لإيصالها إلى سكان غزة المحاصرين.

- 14 يناير 2009: مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح بتبرع أعضاء المجلس براتب شهر كامل لمصلحة أبناء قطاع غزة كتعبير رمزي ودعم معنوي لهم في مواجهة المحن على أن تتولى جمعية الهلال الأحمر الكويتي توصيل تلك التبرعات.

- 15 يناير 2009: لجنة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعلن تبرعها بمبلغ 500 ألف دولار لذوي ضحايا قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

- 18 يناير 2009: وصول شحنة مساعدات كويتية إلى غزة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي تشمل 12 طنا من الأغذية والاحتياجات الإنسانية.

- 19 يناير 2009: أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعلن خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية (قمة التضامن مع غزة) التي استضافتها البلاد عن تبرع الكويت بـ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة (أونروا) إيمانا منه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للفلسطينيين.

- 20 يناير 2009: الكويت تؤكد في اختتام أعمال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية (قمة التضامن مع غزة) التي عقدت في الكويت أن العدوان الإسرائيلي على غزة "جريمة اتحد العالم كله في إدانتها وفضح طبيعتها الوحشية وإلقاء المسؤولية الكاملة على إسرائيل فيها" معتبرة أن "الوقوف مع أهلنا في غزة وإعادة إعمار غزة أضحى مسؤولية جماعية".

- 8 فبراير 2009: طائرة مساعدات كويتية تحط في مطار العريش المصري لإيصال 13 طنا من مواد الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة.

- 2 مارس 2009: الكويت تتبرع بـ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من خلال برنامج إعادة إعمار غزة.

- 4 نوفمبر 2009: الكويت تتعهد بمواصلة دعم وكالة (أونروا) ماديا إلى أن تتم تسوية قضيتهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

- 29 أغسطس 2010: المفوض العام وممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بيتر فورد يتسلم مساهمة الكويت السنوية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط البالغة 5ر1 مليون دولار.

- 1 يونيو 2011: مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم يؤكد دعم الكويت الدائم لاتفاقية الوفاق الوطني للمصالحة الفلسطينية وملحقاتها لما لها من أهمية في تثبيت الوحدة الفلسطينية وتقوية المفاوض الفلسطيني.

- 15 سبتمبر 2011: الكويت توقع اتفاقية مع البنك الدولي لمساعدة برامج السلطة الفلسطينية الإصلاحية.

- 4 نوفمبر 2011: الكويت ترفع قيمة مساهمتها السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من 5ر1 مليون دولار إلى مليوني دولار.

- 15 نوفمبر 2012: الكويت توقع اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في البنك الدولي.

- 15 أبريل 2013: الكويت تتبرع بـ 15 مليون دولار لوكالة (أونروا) لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحمل ما يواجهونه من معاناة في سوريا.

- 1 مايو 2013: الكويت تعلن أن جزءا من تبرعها الطوعي إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مخصص لدعم مكتب الأمم المتحدة في القدس الشرقية.

- 10 يونيو 2013: الكويت تسلم اتحاد لجان الرعاية الصحية في غزة تبرعا ماديا لتمويل أنشطة الاتحاد وبرامجه الطبية والتثقيفية للمرضى الذين يستفيدون من خدماته.

- 25 مارس 2014: الكويت تؤكد خلال استضافتها أعمال القمة العربية أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس معتبرة أن الانتهاكات الإسرائيلية تقف عائقا أمام تحقيق السلام.

- 30 أبريل 2014: الكويت تؤكد التزامها بمواصلة الدعم ماديا ومعنويا وسياسيا للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

- 15 يوليو 2014: الكويت تعلن خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة تبرعها بعشرة ملايين دولار لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

- 25 يوليو 2014: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن توزيع دفعات متتالية من المساعدات الإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

- 9 أغسطس 2014: جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسلم مساعدات طبية مقدمة من الكويت للهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على مستشفيات قطاع غزة.

- 25 أغسطس 2014: دخول 26 شاحنة مساعدات كويتية إلى قطاع غزة محملة بمواد إغاثية وطبية وصحية ومياه للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في القطاع الذي يعاني أهله شح المواد الاساسية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

- 12 سبتمبر 2014: جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع سبعة آلاف طرد غذائي على أسر فلسطينية محتاجة في قطاع غزة.

- 14 سبتمبر 2014: النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يصل إلى مدينة رام الله في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

- 24 سبتمبر 2014: الكويت تؤكد خلال الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة استمرارها في دعم الشعب الفلسطيني كما دأبت عليه طوال عقود.

- 25 سبتمبر 2014: الكويت تجدد دعوتها لمجلس الأمن إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية الدولية للشعب والأرض الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

- 5 نوفمبر 2014: الكويت تؤكد التزامها بدعم أعمال وكالة (أونروا) من خلال المساهمة السنوية التي قامت بزيادتها في عام 2011 إلى مليوني دولار.

- 10 نوفمبر 2014: الكويت تجدد دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.

- 13 نوفمبر 2015: الكويت تؤكد في كلمتها أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة موقفها الثابت ودعمها الدائم لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

- 7 مارس 2016: الكويت تؤكد في كلمتها أمام الدورة الاستثنائية الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي حول فلسطين والقدس بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا مواصلة مساندتها ودعمها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بناء على التزامها التام بدعم القضية الفلسطينية.

- 19 أكتوبر 2016: الكويت تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي الحاجة الملحة لأن يتحمل المجلس دوره بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- 16 أكتوبر 2017: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يطالب في كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة بطرسبرغ الروسية بطرد الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر ردا على الممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

- 15 مايو 2018: الكويت تؤكد أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت بدعوة منها لمناقشة التطورات الحاصلة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على المجتمع الدولي ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.

- 18 مايو 2018: الكويت تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

- 18 نوفمبر 2018: الكويت تعلن تقديمها مبلغ 50 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.

- 31 مارس 2019: أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يؤكد في القمة العربية بتونس أن استقرار العالم لن يتحقق دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

- 20 يونيو 2019: الكويت تطالب أمام مجلس الأمن بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

- 5 فبراير 2020: مجلس الأمة يعرب عن رفضه وتنديده بخطة السلام الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية المسماة (صفقة القرن) ويدعو الحكومة الكويتية إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع "الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة".

- 27 أكتوبر 2020: الكويت تؤكد أمام مجلس الأمن الدولي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة.

- 23 أكتوبر 2021: الكويت تطالب أمام مجلس الأمن بتفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية.

- 11 نوفمبر 2022: الكويت تؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفها التاريخي والثابت حول مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي والحق الأصيل لدولة فلسطين في السيادة المطلقة على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وكذلك الهوية العربية للقدس الشرقية بوصفها عاصمة دولة فلسطين.

- 12 فبراير 2023: الكويت تعرب في مؤتمر القدس 2023 في القاهرة عن إدانتها لكل الإجراءات الأحادية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تمثل تهديدا ومساسا بالوضع التاريخي للقدس وللأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية لتغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

- 27 يوليو 2023: الكويت تتقدم بمرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الرأي الاستشاري عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بالطلب من تلك المحكمة أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

- 20 أكتوبر 2023: الكويت تدعو في الاجتماع الأول لقادة دول مجلس التعاون وقادة رابطة آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

- 21 أكتوبر 2023: الكويت تشدد في كلمتها أمام قمة القاهرة للسلام على رفضها أية دعوات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره بالإيقاف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية إلى غزة.

- 7 نوفمبر 2023: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يؤكد في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجيين بالدوحة ثبات موقف الكويت تجاه الحق الفلسطيني ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني وضرورة استعادة أرضه ومحاربة الكيان الصهيوني. (النهاية) ع ب د / ت م