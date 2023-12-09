الكويت تشارك في المؤتمر العالمي لمنظمة المستهلكين الدولية في نيروبي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس

الكويت - 9 - 12 (كونا) -- شاركت جمعية حماية المستهلك الكويتية في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة المستهلكين الدولية في العاصمة الكينية نيروبي والذي استمر من 6 إلى 8 ديسمبر بدعوة من منظمة المستهلكين الدولية ومنظمة الكوميسا الإفريقية.

وناقش المؤتمر الذي جمع قادة من المؤثرين مجموعة من المواضيع المتنوعة من خلال جلسات بارزة مثل سلامة المستهلكين في نظم الدفع عبر الهاتف المحمول وخصوصية البيانات والتحديات الرقمية وأهداف التنمية المستدامة اضافة إلى مناقشة عدة تحديات معاصرة في مجال حقوق وحماية المستهلكين.

وقال رئيس الجمعية ورئيس الوفد الكويتي مشعل المانع في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه قام بمناقشة مقترح بإنشاء مكتب اقليمي للمنظمة في دولة الكويت لتعزيز حماية المستهلك وحقوقه مبينا أنه ألقى الضوء على جهود دولة الكويت في مجال حماية المستهلك.

وأضاف المانع أنه أشار خلال مداخلته في المؤتمر إلى ضرورة تبادل الخبرات من أجل العمل على تقوية قدرات جهود حماية المستهلك بسنها مجموعة من القوانين والتشريعات من أجل تعزيز مستوى الوعي الفكري وترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة لمواجهة التحديات الراهنة والتي تضمن سلامة وحقوق المستهلك في العالم.

وأعرب عن شكره لكافة المنظمين لهذا المؤتمر الدولي للدعوة الكريمة ولما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال كما تقدم بالشكر كذلك إلى فريق عمل الأمانة العامة للمنظمة على حسن الإعداد والترتيب والتنسيق لفعاليات هذا المؤتمر العالمي الهام من أجل اكتساب التجارب والخبرات في مجال حماية المستهلك.

وسلط المؤتمر من خلال جلساته التي انتهت أمس الضوء على قضايا هامة في مجال حماية ودعم المستهلكين ومنها التمويل الرقمي العادل واستكشاف دور مدافعي المستهلكين في التفاعل مع مقدمي الخدمات المالية والمنظمين.

كما ناقشت الجلسات أضرار المستهلكين الرقمية والتصدي للحيل الإلكترونية والاحتيال والتقييمات المزيفة عبر الإنترنت اضافة إلى تسليط الضوء على قضية تلوث البلاستيك والجهود العالمية لمكافحته وأسعار الغذاء العادلة وفحص دور مجموعات المستهلكين في معالجة أزمة الغذاء في إفريقيا.

وشهد المؤتمر العالمي حضور نائب رئيس كينيا جيوفري جاشاجوا ورئيس هيئة المنافسة الكيني الدكتور أدانو واريو والمدير التنفيذي لمنظمة الكوميسا الدكتور ويلارد مويمبا والعديد من رؤساء المنظمات الدولية.(النهاية) خ م ج / ط أ ب