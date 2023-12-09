قلعة (مطرح).. شاهد تاريخي يستقطب السياح بسلطنة عمان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي

(تحقيق مصور) مسقط - 9 - 12 (كونا) -- من فوق نتوء صخري قريب من الشاطئ وعلى قمة هضبة صخرية ضيقة تقف قلعة (مطرح) شامخة في ولاية مطرح بمحافظة مسقط في سلطنة عمان.

وتعد قلعة (مطرح) من المعالم التاريخية التي تشتهر بها الولاية ومقصدا سياحيا يرتاده الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان حيث تطل على خليج عمان وتمتاز بموقعها وحصونها وتعتبر شاهدا على حقبة زمنية وأحداث تاريخية سطر العمانيون فيها ملاحم في الدفاع عن أرضهم. وشكلت القلعة على مدار عقود موقعا حصينا للدفاع عن مطرح من الهجمات مع السماح أيضا بمراقبة الأراضي المحيطة عبر أبراجها الثلاثة المهيبة. وبنيت القلعة في عام 1507 وجاءت تسمية (مطرح) لأن السفن تطرح مراسيها أو بضائعها في الميناء الشهير الذي كانت تقصده السفن التجارية من مختلف أصقاع المعمورة. (النهاية) ن ف ع / ط م ا