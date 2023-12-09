قلعة (مطرح).. شاهد تاريخي يستقطب السياح بسلطنة عمان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
(تحقيق مصور) مسقط - 9 - 12 (كونا) -- من فوق نتوء صخري قريب من الشاطئ وعلى قمة هضبة صخرية ضيقة تقف قلعة (مطرح) شامخة في ولاية مطرح بمحافظة مسقط في سلطنة عمان.
وتعد قلعة (مطرح) من المعالم التاريخية التي تشتهر بها الولاية ومقصدا سياحيا يرتاده الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان حيث تطل على خليج عمان وتمتاز بموقعها وحصونها وتعتبر شاهدا على حقبة زمنية وأحداث تاريخية سطر العمانيون فيها ملاحم في الدفاع عن أرضهم. وشكلت القلعة على مدار عقود موقعا حصينا للدفاع عن مطرح من الهجمات مع السماح أيضا بمراقبة الأراضي المحيطة عبر أبراجها الثلاثة المهيبة. وبنيت القلعة في عام 1507 وجاءت تسمية (مطرح) لأن السفن تطرح مراسيها أو بضائعها في الميناء الشهير الذي كانت تقصده السفن التجارية من مختلف أصقاع المعمورة. (النهاية) ن ف ع / ط م ا
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