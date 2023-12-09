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اليمن.. حزمة مشاريع تنموية كويتية امتداد لدعم أخوي مستمر منذ ستينيات القرن الماضي

12/9/2023 4:34:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سامي نعمان



عدن - 9 - 12 (كونا) -- دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية الشيخ عبدالله النوري حزمة مشاريع تنموية حيوية في عدة محافظات يمنية شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ 9 سنوات على التوالي وامتدادا لمسيرة كويتية زاخرة في دعم وتنمية الشعب اليمني الشقيق منذ ستينيات القرن الماضي.

وبدءا من محافظة (مأرب) اليمنية افتتح وفد زار اليمن خلال الفترة (28 نوفمبر - 5 ديسمبر) وضم كلا من رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية الكويتية للاغاثة ومدير عام جمعية الشيخ النوري الخيرية جمال النوري ومدير مكتب (الكويتية للاغاثة) في اليمن محمود المسباح بمعية وكيل محافظة (مأرب) عبدربه مفتاح ومسؤولين محليين مستشفى المرحوم عادل عبدالخالق النوري للأمومة والطفولة ومصنعا لإنتاج
الأكسجين الطبي.

وقال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية) رائد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المستشفى يتكون من ثلاثة أدوار يضم الأول قسم الطوارئ العامة والعيادات التخصصية ومختبرا وصيدلية والثاني يشمل قسم الترقيد وغرف إدارة المستشفى والثالث يحتوي على قسم العمليات والعناية المركزية وغرفة الرضاعة وغرفة الأطفال الخدج وقسم الولادة.

وأضاف أن المستشفى الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وبطاقة استيعابية 20 سريرا يضم ملحقا خاصا باستراحة الأطباء وغرف التعقيم والمغسلة وبدروما يحوي قسم الأشعة ومخازن المستشفى وقاعة اجتماعات.

وأشار إلى افتتاح مصنع الأكسجين بطاقة استيعابية تقدر بنحو 300 اسطوانة يوميا وشمل تركيب وتجهيز وتشغيل وصيانة المصنع الذي يتكون من مستودع وغرف الإدارة الفنية وسكن العمال اضافة الى مولد كهربائي لضمان استمرار انتاجية المصنع.

وفي ذات المحافظة (مأرب) افتتح الوفد الكويتي بمعية الوكيل عبدربه مفتاح مجمع (أمير الانسانية) التنموي الذي يتكون من مستوصف صحي متكامل يتكون من 4 طوابق ومعهد تقني ومهني يتكون من دورين يضم ورشة سباكة وحدادة وكهرباء سيارات وصيانة حاسوب وموبايل بتمويل من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) بدولة الكويت.

وأشاد وكيل محافظة (مأرب) عبدربه مفتاح في تصريح صحفي خلال التدشين بمواقف دولة الكويت بجانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة وبنية تحتية متدهورة.

وقال إن تدخلات ودعم دولة الكويت يأتي امتدادا للعطاء المتواصل للمشاريع الخدمية التي تشيدها دولة الكويت منذ ستينيات القرن الماضي وعلى مستوى مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح أن افتتاح مستشفى النوري للأم والطفل ومصنع الأكسجين يمثل مشاريع حياة جديدة للمرضى ورافدا قويا للقطاع الصحي بالمحافظة التي سيغطي احتياجها إضافة إلى المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المشاريع المستدامة التي تدعمها الكويت في قطاع الصحة أو في قطاع التأهيل الفني في مجمع (أمير الانسانية) تسهم في خدمة المجتمع وتنميته وتكسب الشباب مهارات حياتية ومهنية يستطيع من خلالها الاعتماد على نفسه والاكتفاء بذاته.

ولفت إلى أن الكويت من أوائل الدول التي بادرت بدعم اليمن وبشكل خاص محافظة مأرب التي تحتضن النازحين من جميع المحافظات اليمنية في الجوانب
الاغاثية والطارئة.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم لا محدود للشعب اليمني.

وبدوره قال رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للاغاثة ومدير جمعية (النوري) المهندس جمال النوري إن هذه المشاريع تأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) رفدا للقطاع الصحي بمحافظة (مأرب) الذي يواجه صعوبات كثيرة خصوصا مع احتضانها لملايين النازحين من مختلف محافظات ومناطق اليمن.

وأعرب عن أمله في أن تتم إدارة المستشفى والمصنع والمجمع بطريقة صحيحة لما من شأنه ضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة مثمنا تعاون جميع الجهات المنفذة للمشاريع والمتبرعين بالأرض التي أقيمت عليها.

وإلى (تعز) وضع الوفد الكويتي برفقة مسؤولين محليين حجر الأساس لقرية (الكويت) السكنية لإيواء النازحين في مديرية (المسراخ) بريف المحافظة الجنوبي كمشروع يهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة بتمويل من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) الخيرية.

وتتكون القرية التي تنفذها مؤسسة (استجابة) من 40 وحدة سكنية بالإضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز صحي ومرافق خدمات مختلفة وتهدف لتوفير مساكن للأسر التي ليس لها عائل والمتضررة جراء الأزمات الإنسانية والنزاعات.

وقال المهندس جمال عبدالخالق النوري ل(كونا) إن المشروع يأتي ضمن جهود مستمرة لدولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات معتبرا المشروع تجسيدا لروابط الإخاء واستمرارا للشراكة الإنسانية التي تقدمها دولة الكويت منذ القدم.

من جانبه أعرب مدير عام مديرية (المسراخ) يحيى اسماعيل عن امتنانه وعرفانه لدولة الكويت وجمعية الشيخ عبدالله النوري على هذا المشروع النوعي والذي يسهم في إيواء الأسر المحتاجة والنازحة.

وفي وادي (حضرموت) افتتح الوفد الكويتي بمعية وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي مستشفى (العوجان 1) بمنطقة (السويري) ومستشفى (العوجان 2) بمنطقة (دمون) بمديرية (تريم) وإشراف من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) الخيرية.

وشمل المشروعان البالغة كلفتهما الاجمالية ما يعادل 418 ألف دولار مشروع مستشفى المرحوم (عدنان العوجان 1) بمنطقة (السويري) ويقع على مساحة اجمالية تبلغ 526 مترا مربعا تشمل سور المستشفى ومبنى يحتوي على أقسام العيادات الخارجية والرقود تتسع لحوالي 50 سريرا لجناحي الرجال والنساء ومختبر وصيدلية وقسم الطوارئ موزعة على ثلاثة أدوار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

أما مشروع مستشفى (عدنان العوجان 2) بمنطقة (دمون) فيقع على مساحة اجمالية 395 مترا مربعا ويحتوي على أقسام الطوارئ العامة والعيادات والنساء والولادة.

وأعرب الوكيل التميمي عن شكره وتقديره لدولة الكويت على تلبيتها احتياجات عدد من المناطق في وادي (حضرموت) في الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة الناس اليومية مثمنا المواقف الأخوية لدولة الكويت وعطاءهم السخي والمستمر في مختلف القطاعات.

وإلى محافظة (لحج) حيث افتتحت الجمعية الكويتية للاغاثة والسلطة المحلية مشروع مياه السبيل بمديرية (القبيطة) والذي يستفيد منه أكثر من 10 قرى مجاورة للبئر والخزان وعدد سكانها أكثر من 10 الف نسمة والذي نفذه مكتب الجمعية في اليمن.


ويتكون المشروع من خزان بسعة 100 متر مكعب وغاطسات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 16 كيلووات وأنبوب ضخ للخزان وأنابيب شبكة التوزيع بطول إجمالي 5400 متر.

وأشاد مدير عام التخطيط والدعم الدولي بوزارة المياه اليمنية المهندس عبدالقوي علي حسن بمشاريع الجمعية الكويتية للاغاثة في قطاع المياه التي تعتبر من المشاريع المستدامة والتي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع معربا عن جزيل الشكر والتقدير باسم الحكومة اليمنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم ودعمهم اللامحدود للشعب اليمني.

ومن جانبه أعرب مستشار محافظ (لحج) عمر الصماتي عن الشكر لحملة (الكويت بجانبكم) التي تنفذها الجمعية الكويتية للاغاثة في العديد القطاعات الحيوية ناقلا الشكر والتقدير باسم محافظ (لحج) والسلطة المحلية لدولة الكويت على دعمها السخي والملموس في العديد من القطاعات.

وفي محافظة (أبين) زار وفد الجمعية الكويتية للاغاثة مدرسة الصديق بمديرية (أحور) الساحلية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها من قبل مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وشمل المشروع إعادة تأهيل وصيانة المدرسة وتأثيث الفصول الدراسية ومكاتب إدارية وتأثيث غرف المدرسين ومكتبة وتوفير الصوتيات للاذاعة المدرسية وأجهزة كمبيوتر وآلة تصوير وطابعة وثلاجات للماء بالإضافة إلى توفير منظومة طاقة شمسية متكاملة وتم افتتاحها قبل بدء العام الدراسي الحالي.

وقال رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للاغاثة جمال النوري ان دولة الكويت مستمرة في دعم الأشقاء في اليمن من خلال التدخل في إعادة البنى التحتية للمنشآت التعليمية التي بنتها دولة الكويت في القديم بالإضافة إلى تجهيزها بما يلزم.

وأضاف النوري "أننا في الجمعية الكويتية للاغاثة نأمل بمزيد من الدعم لليمن في مختلف القطاعات".

وخلال زيارته لمحافظة (شبوة) زار وفد الجمعية الكويتية للاغاثة وقيادة مؤسسة المياه مشروع حفر آبار ارتوازية للمياه في حقل (الشبكة) والذي يشمل حفر 4 آبار بعمق إجمالي 2000 متر لتوفير المياه لمركز المحافظة في مدينة (عتق) وضواحيها والذي يستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة.

وأعرب مدير مؤسسة المياه عبدالله لشرف عن شكره لدولة الكويت على مشاريعها الحيوية والمستدامة بالغة الأثر والجدوى في حياة آلاف المواطنين مشيرا إلى أن هذا المشروع سيغذي مدينة عتق بالمياه الصالحة للشرب كما سيخفف من معاناة المواطنين في مدينة (عتق).

ومن جانبه أوضح النوري أن المشروع جاء بناء على دراسة الاحتياج الحاصل في المحافظة للمياه على أن يتم ربط هذه الآبار بالخزان المغذي للمدينة معربا عن أمله في أن تسهم هذه الآبار في التخفيف من معاناة المواطنين في مدينة (عتق).

وفي ختام زيارته لليمن أكد النوري في تصريح ل(كونا) أن ما تقوم به الجمعيات الكويتية المختلفة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) هو واجب الأخ تجاه أخيه لافتا إلى أن قيادة وشعب الكويت يقفون بجانب أشقائهم في اليمن في مختلف الظروف والمراحل.

وأكد استمرار (الكويتية للاغاثة) وجمعية (النوري) وغيرها من الجمعيات المنخرطة في الحملة في أنشطتها الإغاثية والتنموية مع التركيز أكثر على مشاريع التنمية المستدامة التي تحدث فرقا كبيراً في حياة اليمنيين ومستقبلهم. (النهاية)
س ن ص / ط م ا


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