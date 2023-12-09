اليمن.. حزمة مشاريع تنموية كويتية امتداد لدعم أخوي مستمر منذ ستينيات القرن الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سامي نعمان
عدن - 9 - 12 (كونا) -- دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية الشيخ عبدالله النوري حزمة مشاريع تنموية حيوية في عدة محافظات يمنية شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ 9 سنوات على التوالي وامتدادا لمسيرة كويتية زاخرة في دعم وتنمية الشعب اليمني الشقيق منذ ستينيات القرن الماضي.
وبدءا من محافظة (مأرب) اليمنية افتتح وفد زار اليمن خلال الفترة (28 نوفمبر - 5 ديسمبر) وضم كلا من رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية الكويتية للاغاثة ومدير عام جمعية الشيخ النوري الخيرية جمال النوري ومدير مكتب (الكويتية للاغاثة) في اليمن محمود المسباح بمعية وكيل محافظة (مأرب) عبدربه مفتاح ومسؤولين محليين مستشفى المرحوم عادل عبدالخالق النوري للأمومة والطفولة ومصنعا لإنتاج
الأكسجين الطبي.
وقال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية) رائد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المستشفى يتكون من ثلاثة أدوار يضم الأول قسم الطوارئ العامة والعيادات التخصصية ومختبرا وصيدلية والثاني يشمل قسم الترقيد وغرف إدارة المستشفى والثالث يحتوي على قسم العمليات والعناية المركزية وغرفة الرضاعة وغرفة الأطفال الخدج وقسم الولادة.
وأضاف أن المستشفى الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وبطاقة استيعابية 20 سريرا يضم ملحقا خاصا باستراحة الأطباء وغرف التعقيم والمغسلة وبدروما يحوي قسم الأشعة ومخازن المستشفى وقاعة اجتماعات.
وأشار إلى افتتاح مصنع الأكسجين بطاقة استيعابية تقدر بنحو 300 اسطوانة يوميا وشمل تركيب وتجهيز وتشغيل وصيانة المصنع الذي يتكون من مستودع وغرف الإدارة الفنية وسكن العمال اضافة الى مولد كهربائي لضمان استمرار انتاجية المصنع.
وفي ذات المحافظة (مأرب) افتتح الوفد الكويتي بمعية الوكيل عبدربه مفتاح مجمع (أمير الانسانية) التنموي الذي يتكون من مستوصف صحي متكامل يتكون من 4 طوابق ومعهد تقني ومهني يتكون من دورين يضم ورشة سباكة وحدادة وكهرباء سيارات وصيانة حاسوب وموبايل بتمويل من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) بدولة الكويت.
وأشاد وكيل محافظة (مأرب) عبدربه مفتاح في تصريح صحفي خلال التدشين بمواقف دولة الكويت بجانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة وبنية تحتية متدهورة.
وقال إن تدخلات ودعم دولة الكويت يأتي امتدادا للعطاء المتواصل للمشاريع الخدمية التي تشيدها دولة الكويت منذ ستينيات القرن الماضي وعلى مستوى مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح أن افتتاح مستشفى النوري للأم والطفل ومصنع الأكسجين يمثل مشاريع حياة جديدة للمرضى ورافدا قويا للقطاع الصحي بالمحافظة التي سيغطي احتياجها إضافة إلى المحافظات المجاورة.
وأشار إلى أن المشاريع المستدامة التي تدعمها الكويت في قطاع الصحة أو في قطاع التأهيل الفني في مجمع (أمير الانسانية) تسهم في خدمة المجتمع وتنميته وتكسب الشباب مهارات حياتية ومهنية يستطيع من خلالها الاعتماد على نفسه والاكتفاء بذاته.
ولفت إلى أن الكويت من أوائل الدول التي بادرت بدعم اليمن وبشكل خاص محافظة مأرب التي تحتضن النازحين من جميع المحافظات اليمنية في الجوانب
الاغاثية والطارئة.
وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم لا محدود للشعب اليمني.
وبدوره قال رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للاغاثة ومدير جمعية (النوري) المهندس جمال النوري إن هذه المشاريع تأتي ضمن حملة (الكويت بجانبكم) رفدا للقطاع الصحي بمحافظة (مأرب) الذي يواجه صعوبات كثيرة خصوصا مع احتضانها لملايين النازحين من مختلف محافظات ومناطق اليمن.
وأعرب عن أمله في أن تتم إدارة المستشفى والمصنع والمجمع بطريقة صحيحة لما من شأنه ضمان استدامة تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة مثمنا تعاون جميع الجهات المنفذة للمشاريع والمتبرعين بالأرض التي أقيمت عليها.
وإلى (تعز) وضع الوفد الكويتي برفقة مسؤولين محليين حجر الأساس لقرية (الكويت) السكنية لإيواء النازحين في مديرية (المسراخ) بريف المحافظة الجنوبي كمشروع يهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة بتمويل من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) الخيرية.
وتتكون القرية التي تنفذها مؤسسة (استجابة) من 40 وحدة سكنية بالإضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز صحي ومرافق خدمات مختلفة وتهدف لتوفير مساكن للأسر التي ليس لها عائل والمتضررة جراء الأزمات الإنسانية والنزاعات.
وقال المهندس جمال عبدالخالق النوري ل(كونا) إن المشروع يأتي ضمن جهود مستمرة لدولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات معتبرا المشروع تجسيدا لروابط الإخاء واستمرارا للشراكة الإنسانية التي تقدمها دولة الكويت منذ القدم.
من جانبه أعرب مدير عام مديرية (المسراخ) يحيى اسماعيل عن امتنانه وعرفانه لدولة الكويت وجمعية الشيخ عبدالله النوري على هذا المشروع النوعي والذي يسهم في إيواء الأسر المحتاجة والنازحة.
وفي وادي (حضرموت) افتتح الوفد الكويتي بمعية وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي مستشفى (العوجان 1) بمنطقة (السويري) ومستشفى (العوجان 2) بمنطقة (دمون) بمديرية (تريم) وإشراف من جمعية (الشيخ عبدالله النوري) الخيرية.
وشمل المشروعان البالغة كلفتهما الاجمالية ما يعادل 418 ألف دولار مشروع مستشفى المرحوم (عدنان العوجان 1) بمنطقة (السويري) ويقع على مساحة اجمالية تبلغ 526 مترا مربعا تشمل سور المستشفى ومبنى يحتوي على أقسام العيادات الخارجية والرقود تتسع لحوالي 50 سريرا لجناحي الرجال والنساء ومختبر وصيدلية وقسم الطوارئ موزعة على ثلاثة أدوار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
أما مشروع مستشفى (عدنان العوجان 2) بمنطقة (دمون) فيقع على مساحة اجمالية 395 مترا مربعا ويحتوي على أقسام الطوارئ العامة والعيادات والنساء والولادة.
وأعرب الوكيل التميمي عن شكره وتقديره لدولة الكويت على تلبيتها احتياجات عدد من المناطق في وادي (حضرموت) في الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة الناس اليومية مثمنا المواقف الأخوية لدولة الكويت وعطاءهم السخي والمستمر في مختلف القطاعات.
وإلى محافظة (لحج) حيث افتتحت الجمعية الكويتية للاغاثة والسلطة المحلية مشروع مياه السبيل بمديرية (القبيطة) والذي يستفيد منه أكثر من 10 قرى مجاورة للبئر والخزان وعدد سكانها أكثر من 10 الف نسمة والذي نفذه مكتب الجمعية في اليمن.
ويتكون المشروع من خزان بسعة 100 متر مكعب وغاطسات ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 16 كيلووات وأنبوب ضخ للخزان وأنابيب شبكة التوزيع بطول إجمالي 5400 متر.
وأشاد مدير عام التخطيط والدعم الدولي بوزارة المياه اليمنية المهندس عبدالقوي علي حسن بمشاريع الجمعية الكويتية للاغاثة في قطاع المياه التي تعتبر من المشاريع المستدامة والتي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع معربا عن جزيل الشكر والتقدير باسم الحكومة اليمنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم ودعمهم اللامحدود للشعب اليمني.
ومن جانبه أعرب مستشار محافظ (لحج) عمر الصماتي عن الشكر لحملة (الكويت بجانبكم) التي تنفذها الجمعية الكويتية للاغاثة في العديد القطاعات الحيوية ناقلا الشكر والتقدير باسم محافظ (لحج) والسلطة المحلية لدولة الكويت على دعمها السخي والملموس في العديد من القطاعات.
وفي محافظة (أبين) زار وفد الجمعية الكويتية للاغاثة مدرسة الصديق بمديرية (أحور) الساحلية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها من قبل مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة في اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وشمل المشروع إعادة تأهيل وصيانة المدرسة وتأثيث الفصول الدراسية ومكاتب إدارية وتأثيث غرف المدرسين ومكتبة وتوفير الصوتيات للاذاعة المدرسية وأجهزة كمبيوتر وآلة تصوير وطابعة وثلاجات للماء بالإضافة إلى توفير منظومة طاقة شمسية متكاملة وتم افتتاحها قبل بدء العام الدراسي الحالي.
وقال رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية الكويتية للاغاثة جمال النوري ان دولة الكويت مستمرة في دعم الأشقاء في اليمن من خلال التدخل في إعادة البنى التحتية للمنشآت التعليمية التي بنتها دولة الكويت في القديم بالإضافة إلى تجهيزها بما يلزم.
وأضاف النوري "أننا في الجمعية الكويتية للاغاثة نأمل بمزيد من الدعم لليمن في مختلف القطاعات".
وخلال زيارته لمحافظة (شبوة) زار وفد الجمعية الكويتية للاغاثة وقيادة مؤسسة المياه مشروع حفر آبار ارتوازية للمياه في حقل (الشبكة) والذي يشمل حفر 4 آبار بعمق إجمالي 2000 متر لتوفير المياه لمركز المحافظة في مدينة (عتق) وضواحيها والذي يستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة.
وأعرب مدير مؤسسة المياه عبدالله لشرف عن شكره لدولة الكويت على مشاريعها الحيوية والمستدامة بالغة الأثر والجدوى في حياة آلاف المواطنين مشيرا إلى أن هذا المشروع سيغذي مدينة عتق بالمياه الصالحة للشرب كما سيخفف من معاناة المواطنين في مدينة (عتق).
ومن جانبه أوضح النوري أن المشروع جاء بناء على دراسة الاحتياج الحاصل في المحافظة للمياه على أن يتم ربط هذه الآبار بالخزان المغذي للمدينة معربا عن أمله في أن تسهم هذه الآبار في التخفيف من معاناة المواطنين في مدينة (عتق).
وفي ختام زيارته لليمن أكد النوري في تصريح ل(كونا) أن ما تقوم به الجمعيات الكويتية المختلفة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) هو واجب الأخ تجاه أخيه لافتا إلى أن قيادة وشعب الكويت يقفون بجانب أشقائهم في اليمن في مختلف الظروف والمراحل.
وأكد استمرار (الكويتية للاغاثة) وجمعية (النوري) وغيرها من الجمعيات المنخرطة في الحملة في أنشطتها الإغاثية والتنموية مع التركيز أكثر على مشاريع التنمية المستدامة التي تحدث فرقا كبيراً في حياة اليمنيين ومستقبلهم. (النهاية)
س ن ص / ط م ا
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