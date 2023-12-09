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انطلاق مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل السبت المقبل

12/9/2023 4:34:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 12 (كونا) -- تنطلق السبت المقبل فعاليات مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل والذي تنظمه رابطة أطباء الجلد الكويتية برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية وطب التجميل.
وقال رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء رئيس المؤتمر الدكتور محمد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان المؤتمر الذي يعقد جلساته على مدى ثلاثة أيام يناقش اخر ما توصل اليه الطب في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية الوراثية والوحمات الصبغية والأكزيما البنيوية والأرتيكاريا والبهاق والصدفية والثعلبة والعلاجات الجراحية.
ولفت الى انه سيتم تسليط الضوء على استخدام العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق من خلال أوراق وورش عمل ستقدم خلال المؤتمر.
وأوضح انه سيشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين في الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل من مختلف دول العالم ويستقطب نحو 1300 خبير متخصص في مجال الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل.
وأضاف الدكتور العتيبي ان المؤتمر سيضم مسابقة البوستر (الملصقات العلمية) وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة وسيتم منح الجوائز لأفضل الملصقات العلمية داعيا الزملاء في القطاعين الحكومي والأهلي للحضور.
وقال ان المشاركين سيحصلون على 24 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر خلال أيام المؤتمر مبينا أن المؤتمر يحتل مكانة مهمة ويعد من المؤتمرات المتخصصة في طب الأمراض الجلدية والتجميل ويعمل على رفد المختصين والمهتمين بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لاكتساب الخبرات والتعلم والاطلاع على الأفكار الجديدة.
وأشار الى أهمية المؤتمر وما يتخلله من مناقشات حول تخصص الامراض الجلدية الذي يعد من التخصصات الطبية المهمة لعلاج الكثير من أمراض العصر وحقق تطورا ملحوظا في وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج وحظي بنصيب وافر من تكنولوجيا الطب في طرق الفحص واستخداماتها المتنوعة لأشعة الليزر.
وأكد أن رعاية وزير الصحة للمؤتمر تعكس حرص الوزارة واهتمامها بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير أداء العاملين في الوزارة واكتسابهم للخبرات من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي أصبحت ركيزة اساسية للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في الكويت.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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