(كان): إطلاق دوري كرة القدم للهواة للتوعية بالأمراض السرطانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 12 (كونا) -– أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) عن إطلاق دوري كرة القدم للهواة الكويتي السادس بهدف التوعية بالأمراض السرطانية للحد من مخاطرها والكشف المبكر لها ما يسفر عن ارتفاع نسب الشفاء.
وقالت عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للحملة الدكتورة حصة الشاهين في بيان صحفي اليوم السبت ان الدوري يقام بالتعاون مع أكاديمية (هايدو) الذراع الرياضي لحملة (كان) والهيئة العامة للرياضة للعام السادس برعاية كريمة من شيخ المعلقين خالد الحربان.
وأوضحت أن مبادرات (كان) التي تنفذها طوال العام بهدف التوعية من الأمراض السرطانية سواء كانت صحية أو علمية أو ثقافية واجتماعية يحرص القائمون عليها وعلى تضمينها نشاطا رياضيا لأهمية هذا الجانب في التشجيع على تبني أنماط حياة صحية تتضمن النشاط البدني.
وقالت إن (كان) تسعى لتنويع هذه الأنشطة بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع لتحقيق رسالتها ولعل ازدياد إقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية المختلفة تعد مؤشرا هاما على توجه مجتمعي لتبني أسلوب حياة يكون النشاط الحركي جزءا لا يتجزأ من الممارسات اليومية أو الأسبوعية.
وأشارت إلى ان الجميع يعلم أن الرياضة عموما هي الدرع الحصين ضد الممارسات الخاطئة التي تؤدي في نهاية الأمر الى تقليل مناعة الجسم وتكون بوابة للاصابة بالأمراض ومنها الأمراض السرطانية.
وثمنت جهود الحربان الذي يحظى بالإعجاب والاحترام في الكويت وخارجها لافتة الى ان موافقته على الرعاية تنبع من إيمانه بأن الرياضة تهذب النفس وتبث روح الحماسة والعمل الجماعي الذي يؤدي لزيادة الروابط الاجتماعية.
من جانبه قال رئيس أكاديمية (هايدو) عبدالله الصالح في بيان مماثل إن (كان) تتشرف بإطلاق هذا الحدث الرياضي الهام والذي من خلاله يتعلم الشباب كيفية شغل أوقات فراغهم بالرياضة والاستفادة مما تعكسه من إيجابية على نمط حياتهم.
وقال إن الحملة حرصت على الربط بين الرياضة والأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان ذلك أن الرياضة تشكل حجر الأساس في إبعاد الشباب عن عوامل المخاطرة التي تؤدي لتقليل المناعة والإصابة بالأمراض.
وأضاف إن التدخين هو أبرز عوامل المخاطرة والرياضة تساعد على الإقلاع عنه مشيرا الى انه لا يوجد رياضي مبدع في مجاله من المدخنين كما أن الرياضة تقوي المناعة في جميع الأعمار وتجعل الجسم قادرا على محاربة الأمراض فضلا عن دورها في إفراز هرمونات السعادة التي تجعل الإنسان مقبلا على الحياة ومستمتعا بها.
وأشار الى أن الهيئة العامة للرياضة بذلت الكثير من الجهود ليخرج هذا الحدث الرياضي بشكل أفضل فضلا عن دورها المتميز والداعم للشباب ودعم الرياضة الكويتية بشكل عام.
ومن جانبه أعرب الحربان عن امتنانه لرعاية هذا الدوري الذي يشجع على شغل أوقات الشباب بعمل مفيد يعود على صحتهم بالنفع والفائدة فضلا عن رسائل التوعية التي يبثها حول الأمراض السرطانية.
واستذكر أهل الكويت في الماضي ودورهم البارز في رفعة شأن بلدهم والذي تشهد به بلدان العالم داعيا الشباب الى ضرورة السير على خطى الأجداد ومواصلة المسيرة التي تضع الكويت في مراتب متقدمة وتعمل على إعلاء شأن الرياضة الكويتية في المحافل العالمية.
وثمن الدور المهم الذي تقوم به (كان) للتوعية بأمراض السرطان والذي كان له الأثر الطيب في رفع نسب الكشف المبكر عن المرض داعيا الجميع الى التعاون من أجل خدمة الكويت وأهلها.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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