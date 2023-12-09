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(كان): إطلاق دوري كرة القدم للهواة للتوعية بالأمراض السرطانية

12/9/2023 4:34:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 12 (كونا) -– أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) عن إطلاق دوري كرة القدم للهواة الكويتي السادس بهدف التوعية بالأمراض السرطانية للحد من مخاطرها والكشف المبكر لها ما يسفر عن ارتفاع نسب الشفاء.
وقالت عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للحملة الدكتورة حصة الشاهين في بيان صحفي اليوم السبت ان الدوري يقام بالتعاون مع أكاديمية (هايدو) الذراع الرياضي لحملة (كان) والهيئة العامة للرياضة للعام السادس برعاية كريمة من شيخ المعلقين خالد الحربان.
وأوضحت أن مبادرات (كان) التي تنفذها طوال العام بهدف التوعية من الأمراض السرطانية سواء كانت صحية أو علمية أو ثقافية واجتماعية يحرص القائمون عليها وعلى تضمينها نشاطا رياضيا لأهمية هذا الجانب في التشجيع على تبني أنماط حياة صحية تتضمن النشاط البدني.
وقالت إن (كان) تسعى لتنويع هذه الأنشطة بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع لتحقيق رسالتها ولعل ازدياد إقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية المختلفة تعد مؤشرا هاما على توجه مجتمعي لتبني أسلوب حياة يكون النشاط الحركي جزءا لا يتجزأ من الممارسات اليومية أو الأسبوعية.
وأشارت إلى ان الجميع يعلم أن الرياضة عموما هي الدرع الحصين ضد الممارسات الخاطئة التي تؤدي في نهاية الأمر الى تقليل مناعة الجسم وتكون بوابة للاصابة بالأمراض ومنها الأمراض السرطانية.
وثمنت جهود الحربان الذي يحظى بالإعجاب والاحترام في الكويت وخارجها لافتة الى ان موافقته على الرعاية تنبع من إيمانه بأن الرياضة تهذب النفس وتبث روح الحماسة والعمل الجماعي الذي يؤدي لزيادة الروابط الاجتماعية.
من جانبه قال رئيس أكاديمية (هايدو) عبدالله الصالح في بيان مماثل إن (كان) تتشرف بإطلاق هذا الحدث الرياضي الهام والذي من خلاله يتعلم الشباب كيفية شغل أوقات فراغهم بالرياضة والاستفادة مما تعكسه من إيجابية على نمط حياتهم.
وقال إن الحملة حرصت على الربط بين الرياضة والأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان ذلك أن الرياضة تشكل حجر الأساس في إبعاد الشباب عن عوامل المخاطرة التي تؤدي لتقليل المناعة والإصابة بالأمراض.
وأضاف إن التدخين هو أبرز عوامل المخاطرة والرياضة تساعد على الإقلاع عنه مشيرا الى انه لا يوجد رياضي مبدع في مجاله من المدخنين كما أن الرياضة تقوي المناعة في جميع الأعمار وتجعل الجسم قادرا على محاربة الأمراض فضلا عن دورها في إفراز هرمونات السعادة التي تجعل الإنسان مقبلا على الحياة ومستمتعا بها.
وأشار الى أن الهيئة العامة للرياضة بذلت الكثير من الجهود ليخرج هذا الحدث الرياضي بشكل أفضل فضلا عن دورها المتميز والداعم للشباب ودعم الرياضة الكويتية بشكل عام.
ومن جانبه أعرب الحربان عن امتنانه لرعاية هذا الدوري الذي يشجع على شغل أوقات الشباب بعمل مفيد يعود على صحتهم بالنفع والفائدة فضلا عن رسائل التوعية التي يبثها حول الأمراض السرطانية.
واستذكر أهل الكويت في الماضي ودورهم البارز في رفعة شأن بلدهم والذي تشهد به بلدان العالم داعيا الشباب الى ضرورة السير على خطى الأجداد ومواصلة المسيرة التي تضع الكويت في مراتب متقدمة وتعمل على إعلاء شأن الرياضة الكويتية في المحافل العالمية.
وثمن الدور المهم الذي تقوم به (كان) للتوعية بأمراض السرطان والذي كان له الأثر الطيب في رفع نسب الكشف المبكر عن المرض داعيا الجميع الى التعاون من أجل خدمة الكويت وأهلها.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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