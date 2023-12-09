الكويت تشارك في اليوم العالمي لحقوق الانسان الـ75 تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من دلال شرار

الكويت - 9 - 12 (كونا) -- يحتفل العالم غدا الأحد بمرور 75 عاما على اعتماد أهم وثيقة قانونية دولية تتعلق في حقوق الإنسان وهي الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948 تحت شعار (الكرامة والحرية والعدالة للجميع).

ويعتبر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين الأساس لجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان اللاحقة وفي أول مادة له من الميثاق أكد على أن الجميع يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق.

والكويت كجزء من المنظومة الدولية اقرت في دستورها الصادر في عام 1962 العديد من النصوص والمواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة واستمرت فيما بعد بإصدار العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي اليوم السبت لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية اليوم العالمي لحقوق الانسان في تبيان ضرورة العمل وحماية جميع الأفراد من انتهاكها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وضرورة العمل على معالجتها.

وقال المباركي إن المجتمع الدولي لا ينقصه إلا الإرادة لتنفيذ هذه الاتفاقية مشيرا الى انه أمام ما يحدث في غزة فإن العالم يملك الإعلان العالمي لحقوق الانسان وغيره من الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة "لكنها لا تطبق للأسف" نتيجة للازدواجية في تطبيق الاتفاقيات حيث أن دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن "تطبق هذه الاتفاقيات بشكل انتقائي".

وشدد المباركي على أنه ليس هناك "حرب في غزة" أو "على غزة" انما ما يحدث "جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي" مؤكدا ان الشعب الفلسطيني طالب بحريته وتحرير أرضه ومن حقه الدفاع عن عن نفسه وبلاده المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي.

وقال إن حقوق الانسان هي "الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

وأوضح أن من أبرز الاتفاقيات التي صادقت الكويت عليها مثل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وذكر أن الكويت قامت بسن القوانين والتشريعات والسياسات لتنفيذ هذه الاتفاقيات وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأفاد المباركي أن الكويت تحرص على تعزيز وحماية حقوق الانسان للجميع واتخذت لذلك اجراءات في هذا المجال مثل توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وانتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وانشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس لمراقبة حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت علاوة على التوعية بحقوق الانسان.

وأشار الى أن الكويت تحرص دوما على مراجعات تشريعاتها بهدف تطويرها لتعزيز حقوق الانسان "فالتطورات العالمية المتسارعة وظهور تحديات جديدة تتطلب منا مراجعة تشريعاتنا بشكل مستمر لضمان مواكبتها للتطورات وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان".

وأوضح أن الديوان الوطني لحقوق الانسان في تقاريره السنوية برفع التوصيات بهذا الشأن لضمان استكمال المنظومة التشريعية لجميع الحقوق المقررة للأفراد.

وفي السياق نفسه كانت الكويت ولا تزال تسعى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 والتي ترتكز بشكل واضح على ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الانسان عن طريق ادماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.

ومن أبرز التطلعات في رؤية الكويت 2035 هي توفير بنية تحتية وتشريعات لبيئة أعمال محفزة للتنمية مع توفير الضوابط للتنمية البشرية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والحفاظ على هوية المجتمع وتحقيق مجموعة من الأهداف مثل العدالة والمشاركة السياسية والحريات.

وأنشأت الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الانسان تترأسها وزارة الخارجية وتضم كافة الجهات الحكومية وتعمل على اعداد جميع التقارير المتعلقة باليات حقوق الانسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات نهائية.

واسست الكويت في قانون رقم 67 لسنة 2015 الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو جهاز مستقل يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من قبل دولة الكويت.

أما على الصعيد العالمي فالكويت برزت كدولة محبة للسلام تدافع عن حقوق المدنيين تعقد القمم وتحشد الهمم لدعم الدول المحتاجة والمنكوبة الذي بدوره اكسبها مكانة متميزة في علاقتها مع الأمم المتحدة ما دفع الأخيرة في التاسع من سبتمبر 2014 أن تختار الكويت (مركزا للعمل الإنساني) والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله (قائدا للعمل الإنساني).

فالكويت عملت جنبا بجنب مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وقامت باستضافة المؤتمرات الإنسانية الإقليمية والدولية مثل مؤتمر دعم الوضع الإنساني في شرق السودان ومؤتمرات دعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد على مدار ثلاث سنوات متتالية (2013 - 2014 - 2015) وجمع تعهدات ضخمة.

وفي سجل الإنجازات للكويت في مجال حقوق الانسان عينت الأمم المتحدة شخصية كويتية كمبعوث للأمين العام لشؤون الإنسانية وهو عبدالله المعتوق وتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في 2022 الكويتي عبدالله دشتي منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وعندما انتخبت الكويت عضوا في مجلس الأمن للفترة (2018-2019) قامت بجهود فيما يتعلق بحقوق الانسان منها القرار 2401 الصادر بالإجماع في 24 فبراير 2018 أثناء رئاستها لأعمال مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في كافة المناطق السورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى القرار 2449 الخاص بتحديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا.

كما اعتمد المجلس القرار 2417 الذي تقدمت به الكويت بجانب هولندا والسويد وكوت ديفوار يدين تجويع المدنيين كأسلوب للحرب وعن الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

وكان للكويت موقف ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودفاعها عن حقوقهم المشروعة فتقدمت بمشروع قرار يهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إلا أنه عرقل بحق النقض الفيتو.

وفي انجاز آخر انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان لفترة ثلاث سنوات بدءا من الاول من يناير 2024 بعد عضويتها السابقة للفترة من 2011-2014 وهو المجلس الذي يضم 47 دولة يتم انتخابهم بناء على اسهامهم في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتعهداتهم والتزاماتهم الطوعية.

ويجدد الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الانسان أهمية التزام الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية في مجال احترام حقوق الانسان كافة دون تجزئة أو نقصان أو تمييز عنصري أو عرقي البشر جميعا متساوون في الحقوق.(النهاية) د ش / ط أ ب