العراق والولايات المتحدة يبحثان الحد من الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 9 - 12 ( كونا ) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير الدفاع الامريكي لويد اوستن سبل الحد من الهجمات التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم السبت ان السوداني تلقى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا من اوستن بحثا خلاله علاقات التعاون الثنائي في المجالات الامنية وسبل تطويرها لمواجهة مختلف التحديات.
واشار الى ان الجانبين تطرقا الى الهجمات الاخيرة التي استهدفت مقر السفارة الامريكية في بغداد وأهمية الحد منها لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.
ونقل البيان عن السوداني قوله ان بلاده ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته مؤكدا قدرة الاجهزة الامنية العراقية على "ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات ايا كانوا".
وفي السياق ذاته حذر رئيس الوزراء العراقي من "الرد المباشر" من دون موافقة الحكومة العراقية واهمية عدم تكرار ما حصل في منطقة (جرف الصخر) جنوبي بغداد في اشارة الى القصف الامريكي الذي استهدف المنطقة قبل ايام وتسبب بمصرع عدد من الاشخاص.
ومن جانبه رحب الوزير الامريكي بموقف الحكومة العراقية وادانتها للهجمات التي استهدفت السفارة الامريكية واجراءاتها لملاحقة مرتكبيها مؤكدا ان مثل هذه الاعمال تهدد الامن الداخلي للعراق.
وكانت السفارة الامريكية في العراق تعرضت يوم امس لهجوم صاروخي دون معرفة حجم الخسائر الامر الذي توعدت على اثره الحكومة العراقية بملاحقة منفذي الاعتداء وتقديمهم للعدالة.(النهاية)
ع ح ه / ا ب خ
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