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الجامعة العربية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن غزة

12/9/2023 4:34:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 12 (كونا) -- أعربت جامعة الدول العربية اليوم السبت عن الأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم اتخاذ "موقف صحيح لوقف العدوان الاسرائيلي المجنون" على القطاع.
وقال الامين العام للجامعة العربية احمد أبوالغيط في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي "لقد مُنع مجلس الأمن للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني". وأعرب أبوالغيط عن تقديره للدول ال 99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى ‎وقف إطلاق النار في ‎غزة وكذلك الأعضاء ال 13 في ‎مجلس الأمن "الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي".
وفشل مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة في اعتماد مشروع قرار قدمته الامارات يتضمن الدعوة لإطلاق النار في غزة لأسباب انسانية والافراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الانسانية الى اهالي القطاع بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وصوتت 13 من الدول ال 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى المادة (99) من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح "لفت انتباه" المجلس الى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر" في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.(النهاية)

م ف م / ط م ا



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