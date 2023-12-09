الجامعة العربية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 12 (كونا) -- أعربت جامعة الدول العربية اليوم السبت عن الأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم اتخاذ "موقف صحيح لوقف العدوان الاسرائيلي المجنون" على القطاع.
وقال الامين العام للجامعة العربية احمد أبوالغيط في منشور على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي "لقد مُنع مجلس الأمن للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني". وأعرب أبوالغيط عن تقديره للدول ال 99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وكذلك الأعضاء ال 13 في مجلس الأمن "الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي".
وفشل مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة في اعتماد مشروع قرار قدمته الامارات يتضمن الدعوة لإطلاق النار في غزة لأسباب انسانية والافراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الانسانية الى اهالي القطاع بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وصوتت 13 من الدول ال 15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى المادة (99) من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح "لفت انتباه" المجلس الى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر" في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.(النهاية)
م ف م / ط م ا
MENAFN09122023000071011013ID1107563489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.