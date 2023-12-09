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(منظمة التعاون الإسلامي) تستنكر فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن غزة

12/9/2023 4:34:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام ل (منظمة التعاون الإسلامي) حسين طه اليوم السبت عن خيبة امله واستنكاره لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة محذرا من ان "الاخفاق بهذه المرحلة الحرجة سيعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني".
ورأى طه في بيان ان "اخفاق مجلس الامن ينعكس سلبا على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الابرياء ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشاد في هذا المجال بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الى القطاع وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل مساء امس الجمعة في اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات ويتضمن الدعوة لإطلاق النار في غزة لأسباب انسانية والافراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الانسانية الى اهالي غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) .
وصوتت 13 من الدول ال15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة (99) من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح "لفت انتباه" المجلس الى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر" في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.(النهاية)

ف ن / ط م ا



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