(منظمة التعاون الإسلامي) تستنكر فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 9 - 12 (كونا) -- أعرب الأمين العام ل (منظمة التعاون الإسلامي) حسين طه اليوم السبت عن خيبة امله واستنكاره لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار حاسم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة محذرا من ان "الاخفاق بهذه المرحلة الحرجة سيعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني".
ورأى طه في بيان ان "اخفاق مجلس الامن ينعكس سلبا على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الابرياء ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشاد في هذا المجال بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الى القطاع وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل مساء امس الجمعة في اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات ويتضمن الدعوة لإطلاق النار في غزة لأسباب انسانية والافراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الانسانية الى اهالي غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) .
وصوتت 13 من الدول ال15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار في مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وعقدت الجلسة بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة (99) من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح "لفت انتباه" المجلس الى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر" في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.(النهاية)
ف ن / ط م ا
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